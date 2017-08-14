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Цены на зерно обвалились

Понедельник, 14 августа 2017 08:28
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Цены на зерно в центральной части РФ и Поволжье на минувшей неделе обвалились на 250-700 руб. за тонну, говорится в обзоре «Совэкона». Как отмечает «Ъ», на рынок давят большой урожай, рекордные запасы, нехватка вагонов и элеваторных мощностей. Если то же самое будет на юге страны, то экспортные цены отечественного зерна снизятся.

В конце прошлого месяца РФ ускорила экспорт зерна. С 1 июля по 9 августа экспорт зерна увеличился на 24,1%, до 3,65 млн т, отмечают в Минсельхозе. Экспорт пшеницы вырос на 2,6%, составив 2,4 млн т. Как прогнозировал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, по итогам сезона страна может вывезти 38 млн т зерна (в прошлом сельхозгоду было 35,5 млн т).

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