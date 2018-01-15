Новый агропромышленный кластер планируют создать в Краснодарском крае. Его особенностью станет экологическое производство с глубокой переработкой продукции. Это позволит упростить взаимодействие производителя и переработчика, повысить конкурентноспособность продуктов Кубани и увеличить экспорт готовой продукции, а не сырья.

- Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 15-16 февраля. Краснодарский край представит инвесторам пять ключевых флагманских проектов, которые должны стать приоритетными в рамках развития региона до 2030 года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности Кубань предложит инвесторам проект создания завода по производству пектина в Староминском районе стоимостью 1,8 миллиарда рублей и проект завода для производства овощных и фруктовых соков в Кавказском районе, который требует 858 миллионов рублей инвестиций. Вложения в проекты по строительству тепличных комплексов в Армавире, Каневском, Курганинском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах предусматривают семь с половиной миллиардов рублей. А создание рыбоперерабатывающего комплекса в Темрюкском районе обойдется инвесторам в восемь миллиардов рублей. Также на стенде Краснодарского края будут представлены проекты в области развития винодельческой промышленности и закладке виноградников в регионе.

Ирина СИЗОВА