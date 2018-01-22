Агропредприятие Группы «Акрон» признано лучшим рисоводческим хозяйством Кубани

ООО «Кубрис», краснодарское предприятие агрохолдинга «Плодородие», входящего в Группу «Акрон», в очередной раз признано лучшим рисоводческим хозяйством Кубани по урожайности.

В Краснодарском крае подвели итоги сельскохозяйственного года. Лучшие предприятия и труженики регионального АПК получили награды на сцене Дворца спорта «Олимп». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил два диплома первой степени представителям ООО «Кубрис»: генеральному директору предприятия Олегу Огореву за наивысшую среднюю урожайность риса в регионе (80,4 центнера с гектара) и лучшему поливальщику Краснодарского края Владимиру Безусу за лучшую результативность – 103 ц/га. Для сравнения: средняя урожайность этой культуры по России в 2017 году составила 63,2 ц/га. ООО «Кубрис» на протяжении последних восьми лет занимает первое место в крае и Российской Федерации по урожайности риса.

Хозяйство агрохолдинга «Плодородие» заняло первое место в Красноармейском районе Краснодарского края, где расположены его угодья, и по урожайности озимой пшеницы – 76,8 ц/га. Средняя урожайность озимой пшеницы по региону – 64 ц/га. В 2017 году Краснодарский край собрал рекордный урожай – 14,7 млн тонн зерна.

«Отличные показатели достигнуты вопреки сложнейшим погодным условиям, – отметил руководитель ООО «Кубрис», заслуженный работник сельского хозяйства Краснодарского края Олег Огорев. - С 4 800 гектаров пашни собрано свыше 27 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Высокий результат стал возможным благодаря использованию прогрессивных агротехнологий, современной техники, применению достижений российской селекционной науки и правильно подобранного минерального питания на основе удобрений Группы «Акрон», и, разумеется, слаженной и ответственной работе трудового коллектива предприятия».

Агрохолдинг «Плодородие» создан Группой «Акрон» в 2008 году с целью реализации агропроектов. ООО «Кубрис» специализируется на производстве озимой пшеницы, риса и сои. Земельные активы составляют 5 000 га. Предприятие располагает собственными складскими мощностями по хранению 20 000 тонн продукции.