Винодельня «Кубань-Вино» презентует свои вина в рамках отраслевой выставки «Продэкспо-2018»

ООО «Кубань-Вино» представит свою продукцию на 25-ой юбилейной международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» в Москве. Мероприятие пройдет с 5 по 9 февраля 2018 года в столичном ЦВК «Экспоцентр».

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь) и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.

Салон «Спиртные напитки», где будет представлена продукция ООО «Кубань-Вино», является самой масштабной экспозицией алкогольной тематики в России. Участие в «Продэкспо-2018» примут около 300 производителей и импортеров крепкого алкоголя, вина и пива из 31 страны мира. 2/3 участников салона – российские производители и дистрибьюторы алкогольной продукции.

Холдинг «Ариант» ежегодно представляет свою продукцию на международной выставке «Продэкспо». «Ариант» сегодня – это крупнейшая винная группа предприятий не только в России, но и в Европе, занимающаяся полным циклом производства: от выращивания винограда до розлива и дистрибуции вина. В состав холдинга входит «Центр пищевой индустрии-«Ариант» в Челябинской области, компании «Кубань-Вино» и «Агрофирма Южная».

«ЦПИ-Ариант» представит новое шампанское «Легенда Тамани» и несколько новинок в категории винных напитков, кроме этого посетители выставки увидят уже известные и популярные марки Villa Blanca и Charm Valley в обновленном дизайне.

Винодельня «Кубань-Вино» представит свои вина нескольких марок: «Шато Тамань», «Высокий Берег», «Aristov», «Ангелы и Демоны», также наши специалисты познакомят всех желающих с серией автохтонных и гибридных сортов «Кубань-Вино».

Под торговой маркой «Шато Тамань» сегодня выпускают ординарные вина «Шато Тамань», линейку полусухих вин, шампанское и, конечно, выдержанные вина.

Вина линейки «Высокий Берег» - новинка компании «Кубань-Вино». Розлив вин под этой торговой маркой начался летом 2017 года. В серии представлены белые, красные и розовые сухие тихие, а также выдержанные игристые напитки. Всего восемь позиций.

Первые вина под маркой «Aristov» были выпущены весной 2016 года. Акцент в cерии сделан на сорта, которые имеют итальянское происхождение.

Весной прошлого года винодельня «Кубань-Вино» разлила первую партию красного и белого сухого вина новой серии «Ангелы и Демоны». Для изготовления использован только один сорт винограда – Каберне, но в двух вариантах: красное сухое и белое сухое.

В коллекцию вин из гибридных и автохтонных сортов вошли три красных и одно белое сухие вина, изготовленные из таких сортов винограда, как «Франковка», «Амур», «Цимлянский черный» и «Ркацители». Все вина – моносортовые.

Стенд компании «Кубань-Вино» разместят во втором павильоне зале №1 павильона «Экспоцентра», номер стенда 21D30.

Для того, чтобы посетить международную выставку в «Экспоцентре», необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте для получения электронного билета (http://www.prod-expo.ru/ru/visitors/ticket/).