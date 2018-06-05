Аграрии просят поддержки у чиновников из-за резкого роста цен на топливо

Стремительный рост цен на топливо вызвал протест не только у населения, но и у бизнеса. Власти как минимум пяти регионов просят у федерального центра помощи для сельхозпроизводителей, угрожая убытками и нехваткой средств на уборку урожая, с которым и так сложности. Правительство обсуждает проблему подорожания топлива почти в ежедневном режиме и достаточно жестких выражениях, но пока новых мер, кроме призыва к нефтяникам «не проявлять эгоизма» не нашлось.

Целый ряд регионов просит федеральные власти поддержать сельхозпроизводителей, которые могут пострадать из-за резкого роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 4 июня сообщил, что поручил подготовить обращение в правительство, предлагающее компенсировать аграриям часть затрат на ГСМ из бюджета. «Из-за роста цен на горючее на фоне сохранения цен на сельхозпродукцию на прежнем уровне наши сельскохозяйственные предприятия находятся в непростой ситуации»,— пояснил чиновник.

Власти Краснодарского края, Крыма, Челябинской и Ростовской областей также готовят подобные обращения, сообщили “Ъ” в региональных администрациях. Заместитель губернатора Челябинской области, курирующий сельское хозяйство, Сергей Сушков поясняет, что для большинства сельхозпроизводителей сложившиеся цены на ГСМ фактически означают работу в убыток: «За тонну дизельного топлива надо отдать около 7–8 тонн зерна».

Для Крыма ситуация усугубляется финансовыми потерями от засухи, из-за которой стала гибель урожая на площади более 20 тыс. га, отмечает министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что из-за засухи аграрии полуострова могут потерять около 1 млрд руб. В пресс-службе администрации Краснодарского края добавляют, что многие аграрии не успели закупить необходимые объемы ГСМ до роста цен на топливо. По данным «Аналитики товарных рынков», с конца 2017 года стоимость дизеля на бирже в среднем увеличилась почти на 9%, примерно до 50 тыс. руб. за тонну.

Цены на топливо растет с начала года, но в апреле и мае скачок был особенно резким. То, что ситуация вышла из-под контроля в правительстве фактически признало две недели назад, объявив о снижении акцизов с 1 июля. На прошлой неделе лихорадка усугубилась, срок передвинули на 1 июня. Взлет цен официально признан проблемой, но решения пока нет: 4 июня премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что вопрос цен на топливо уже носит резонансный характер, признал ситуацию «очень нервной», призвал власти не ослаблять контроль, а нефтяников «не проявлять эгоизма».

Сельское хозяйство — крупный потребитель дизтоплива: на отрасль приходится несколько миллионов тонн в год, подсчитал Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков». По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, среднее хозяйство на юге РФ расходует примерно 70–75 л дизеля на 1 га посевов. При этом если год назад топливо ему обходилось в среднем в 27 руб. за 1 л, то сейчас стоимость выросла до 35 руб. То есть за год среднее хозяйство, обрабатывающее 10 тыс. га земель на юге, могло увеличить расходы на топливо сразу на 6 млн руб., до 26,2 млн руб.

Глава агродивизиона холдинга «АФГ Националь» Алексей Попов подсчитал, что стоимость ГСМ за первое полугодие выросла на 30%: «Это очень большой рост, который ложится в себестоимость». При этом ГСМ используются не только при полевых работах, а при доставке продукции, поэтому сейчас участники рынка вынуждены пересматривать технологические карты и структуру затрат, отмечает топ-менеджер.

Так, по оценке господина Попова, льготные кредиты позволяют «АФГ Националь» сэкономить 6% годовых, но 30-процентный рост стоимости ГСМ перекрывает этот эффект. Из-за ожидающихся трудностей с урожаем в сочетании со значительным ростом цен на топливо маржа аграриев может оказаться ниже прошлогодних показателей, предупреждает Дмитрий Рылько.

Нефтяники пока ситуацию комментируют неохотно. В «Роснефти» 5 июня лишь сообщили, что в связи с обращениями от представителей регионов компания организовала встречу по вопросам «стратегического развития сельского хозяйства и устойчивого обеспечения топливом субъектов РФ». В ней участвовали глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев «и другие». В компании говорят, что обсуждались вопросы обеспечения нефтепродуктами сельхозпроизводителей и ситуация с ростом цен на топливо, но не уточняют ни выводов, ни решений.

В 2010–2012 годах в России работал механизм распределения выделенного объема дизельного топлива по льготной цене для сельхозпроизводителей: при рыночной цене в 20 руб. за 1 л аграрии покупали его за 15 руб. за 1 л, отмечает Алексей Попов. Власти Челябинской области предлагают снизить акцизы на топливо для сельхозпроизводителей, а не субсидировать часть затрат на покупку ГСМ.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что обеспокоены ситуацией, связанной с резким ростом цен на ГСМ. Источник “Ъ” говорит, что вопрос возможной поддержки аграриев планируется обсудить 5 июня на совещании у Дмитрия Патрушева.



Источник: "Коммерсантъ"