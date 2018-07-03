Агротуризм: стратегическое направление

В Краснодарском крае создана система стратегического планирования, в рамках которой по поручению главы региона Вениамина Кондратьева разработана Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса региона до 2030 года.

— Аграрный туризм определен концепцией как одно из стратегических направлений курортной сферы. Большинство из них — это многофункциональные предприятия, которые предоставляют услуги по нескольким направлениям сельского туризма. Это винные и чайные туры, конные прогулки, рыбалка и охота. Это знакомство с традициями и бытом народов края, экскурсии на экологические и даже экзотические фермы: крокодиловые, страусиные, устричные, улиточные и многое другое,— комментирует министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди.

На сегодняшний день в крае работает свыше ста объектов аграрного туризма, которые расположены на территориях 24 муниципальных образований края, в основном в городах Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах.

— Из более ста объектов аграрного туризма тридцать специализируется на эногастрономическом направлении,— уточнил Христофор Константиниди. — Такие предприятия предлагают туристам посетить винные туры, принять участие в дегустационных сетах, познакомиться с традициями и культурой народов Кубани. Благодаря развитому виноградарству и виноделию в крае и системной работе по развитию аграрного туризма в регионе, Краснодарский край стал центром эногастрономического туризма юга России. Объекты эногастрономического туризма расположены на территории одиннадцати районов: в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также Темрюкском, Северском, Усть-Лабинском и других районах.

В 2017 году Министерством курортов края сделаны существенные шаги по развитию эногастрономического туризма. Так, весной 2017 года Министерство курортов региона заключило соглашение с организацией по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» по участию края в проекте Ростуризма «Гастрономическая карта России». Краснодарский край стал одним из пилотных регионов, принимающих участие в федеральном проекте. В августе ведомство организовало и провело эногастрономический информационный тур для экспедиции федерального проекта, туроператоров и СМИ.

Как уточнил Христофор Константиниди, по результатам экспедиции командой проекта создан уникальный фотобанк: визитные карточки объектов эногастрономического туризма Краснодарского края. В ноябре 2017 года на Международном форуме SIFT в Сочи Министерство края совместно с командой проекта презентовали печатный путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края», в который вошли 24 объекта эногастрономического туризма региона. Это единственный на сегодняшний день созданный в рамках федерального проекта региональный каталог. Интерактивный путеводитель будет опубликован на туристическом портале региона. Кроме того, он войдет в «Гастрономическую карту России», которая будет размещена на национальном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL и доступна в том числе в мобильном приложении. Планируется, что путеводитель будет на нескольких иностранных языках.

В 2017 году Министерством курортов края создан и на сегодняшний день действует маршрут «Янтарная лоза», который представлен на официальном сайте ведомства и Национальном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL — одном из популярных среди иностранных туристов интернет-ресурсов России. В 2018 году планируется запустить новые винные и агротуристические маршруты, которые разрабатывает некоммерческая организация — краевая Ассоциация агротуризма, созданная в 2017 году при содействии регионального Министерства курортов.

Активное развитие получили и события, популяризующие эногастрономическое направление туризма,— фестивали и праздники. К примеру, в августе 2017 года в Ейском районе прошел второй Фестиваль авторской песни и виноделия, в котором приняли участие лидеры виноделов-гаражистов, производители кубанских сыров и ведущие шеф-повара края. В сентябре в Абрау-Дюрсо прошел второй эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!», где в общей сложности выступило свыше сорока гастрономических команд из разных уголков России и четырнадцати производителей вин. Этот фестиваль, собирающий ежегодно порядка 15 тысяч туристов со всей России, возглавил рейтинг осенних гастрономических событий страны в 2017 году.

В 2018 году прошел и ряд гастрономических мероприятий. К примеру, на туристическом фестивале «Античное наследие России», организованном в рамках Перекрестного года туризма Россия — Греция-2017—2018 при поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства культуры Российской Федерации, администрации Краснодарского края, одной из основных площадок стала «Гастрономия и виноделие», где работали кулинарные мастер-классы с участием известных греческих и российских шеф-поваров, прошли дегустации блюд греческой, средиземноморской, русской и кубанской кухни.

В 2017 году Министерством курортов региона создан интерактивный путеводитель по объектам сельского туризма края. Карта туриста позволяет не только найти местоположение того или иного объекта, но и посмотреть фотографии предприятия, познакомиться с его деятельностью и услугами. С такой информацией турист может самостоятельно сформировать автомобильный маршрут и посетить интересные ему объекты. Интерактивный путеводитель по объектам агротуризма Краснодарского края размещен на официальном сайте министерства. В перспективе путеводитель будет дополнен локацией объектов санаторно-курортного комплекса, турпоказа, а также экскурсионных и туристских маршрутов.

— Для развития агротуризма в крае принята концепция, регламентирующая само понятие «сельский туризм», действуют меры финансовой и непрямой государственной поддержки для предпринимателей, работающих на этой ниве,— сказал Христофор Константиниди. — В 2017 году Министерством курортов создана «Школа агротуризма», в ходе работы которой представители бизнеса получают знания и изучают успешные практики по организации туробъектов. В общем в мероприятиях школы за три сессии, прошедшие в 2017—2018 годах, приняло участие свыше 220 практикующих и начинающих предпринимателей, туроператоров и представителей туристско-экскурсионных организаций, маркетологов и бизнес-тренеров, ученых и преподавателей ведущих вузов, осуществляющих подготовку кадров в сфере сельского туризма. В качестве спикеров выступили представители Министерства курортов края, Ассоциации агротуризма, администраций муниципальных образований региона, руководители успешных объектов сельского туризма Кубани.

Разработанная Министерством курортов края практика по развитию агротуризма признана одной из лучших в России, в 2018 году вошла в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, который проводит национальное Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Практика доказала свою эффективность: за последние три года количество объектов сельского туризма выросло в 2,5 раза, а число туристов, посетивших эти объекты, увеличилось более чем на треть. Практика по развитию агротуризма на Кубани рекомендована АСИ для применения на территории других регионов России,— добавил Константиниди.