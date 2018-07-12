Сады «Светлогорского» — достояние Кубани

Черешня и персики, слива и алыча и, конечно, яблоки двадцати с лишним сортов — из садов АО «КСП «Светлогорское». Предприятие производит их не только для края, но и для всей страны — от Москвы до Ижевска. Оно одно из трех крупнейших в регионе, входит в число трехсот ведущих в России.

Как обстоят дела и насколько в этом году «Светлогорское» обеспечит россиян своими ароматными и вкусными плодами — за ответами на эти и другие актуальные вопросы журналисты «Кубани сегодня» отправились в Абинский район, в село Светлогорское на встречу с генеральным директором Игорем Евдокимовым.

Нужен дождь и поддержка свыше

Село Светлогорское налево от трассы Краснодар — Новороссийск. Красота здесь сказочная. Чистота, птицы поют. Найти главное здание АО «КСП «Светлогорское» трудности не представляло: дорога сама привела по назначению.

— В этом году урожай хороший и яблок, и персика, и сливы,— с этого начался наш разговор с генеральным директором Игорем Евдокимовым. — Но так нужен дождь: без него плод не набирает крупного товарного размера, притом что вкус и аромат у фруктов из наших садов изумительный.

— Что еще вам нужно? — спрашиваем мы, и Игорь Петрович, чуть подумав, решается сказать о том, что обрадовало, и о том, что расстроило:

— Хотелось бы реальной поддержки государства. Вот как по программе субсидирования развития садоводства предприятию из средств краевого бюджета компенсировали 1587 тысяч рублей — двадцать процентов затрат на техническое перевооружение: приобретение спецтехники и оборудования для садоводства. В 2015—2017 гг. хозяйство получило субсидию в 35,3 млн рублей на развитие садоводства. В этом субсидия на закладку садов составит 22 млн рублей, на уходные работы — около пяти миллионов. Вроде бы радуйся, да и только! Но, увы, с 1 января будущего года для сельхозпроизводителей хотят ввести НДС в размере 20 процентов, что поставит многие хозяйства на грань закрытия. Союз садоводов Кубани обратился в Госдуму РФ с предложением сделать ставку НДС хотя бы 10 процентов: с нашими затратами тут бы в ноль выйти, потому что транспортный налог вырос, стоимость света, газа, воды, солярки — тоже. И это еще, дай бог, погода не преподнесет сюрпризов!

От государства садоводам нужны бы и отечественные средства защиты растений, а пока они на 90 процентов импортные. Не хватает механизаторов, агрономов, энтомологов, специалистов по защите растений.

Холодильников в крае только на 150 тысяч тонн, тогда как вырастили на Кубани 350 тысяч тонн яблок, и 200 тысяч тонн у местных производителей стоят под навесами. Да еще и импорт сбивает цену. Отсутствие регулирования импорта — большая проблема. Сказали бы нам: до 1 марта вы должны расторговать свое яблоко, ввоза яблок из-за границы не будет — и мы бы с удовольствием всё продали, потому что не надо продукцию лишний месяц-два хранить — это электроэнергия, затраты, потери качества. А с 1 марта открыли бы границы и определили квоту на ввоз до 1 июля, пока не пойдет наше свежее яблоко. В любом случае мы, конечно, будем работать.

Ручная работа

— В отличие от хлеборобов, где в страду существенную роль играет хорошая техника и умение управлять ею, садоводство — ручной труд. Пробурить ямку для саженца, вбить колышки, сделать обрезку, мышей потравить, плоды убрать — всё делает человек, а не машины. Сезон у нас никогда не заканчивается: вот 18 мая начали уборку черешни, переходим на алычу, персик, яблоки летние и осенние, а зимние заканчиваем убирать к 1 ноября. И сразу же начинаем разбивать и высаживать новые сады, с декабря по март обрезаем старые и торгуем яблоками до апреля, а после майских праздников вновь начинаем убирать черешню. Тем, кто говорит, мол, дорогие фрукты, предлагаю вырастить свой сад, а потом рассказать, дорого ли 50—100 рублей за килограмм тех же яблок,— продолжает Игорь Петрович.

Новые технологии — большое подспорье

У АО «КСП «Светлогорское» четыре фруктохранилища. Четыре года назад одно из них перевели с аммиака на фреон, второе модернизировали два года назад. Вкупе с модификацией атмосферы препаратами, останавливающими дыхание и увядание плодов за счет понижения уровня кислорода, это позволило добиться принципиально иного качества хранения яблок.

— В планах построить еще три холодильника. Мы овладели безопасной для потребителей техникой хранения яблок, а наша продукция, бывает, что и по две недели едет в Екатеринбург, Ижевск или Челябинск — и яблоко приходит свежим. И торговая сеть, и потребитель довольны,— говорит Игорь Евдокимов.

На предприятии введен в строй цех, где установлен голландско-итальянский сортировочно-упаковочный комплекс AWETA G & B.V. и линия-автомат по сборке ящиков из гофрокартона. Сортировочно-упаковочный комплекс программируется с помощью компьютера: можно выбрать калибр, размер и цвет яблок. Линия моет плоды, сушит обдувом, обтирает и калибрует по весу и цвету.

— С пуском уже двух линий и мы довольны повышенным спросом наших фруктов, и клиенты рады по-европейски упакованной продукции,— замечает Игорь Евдокимов.

И числом, и умением

С 1991 года объемы выращенных АО «КСП «Светлогорское» фруктов увеличились в разы: от 3,5 тысячи тонн до рекордных 27 тысяч тонн в позапрошлом году. Причина не только в новых сортах, но и в европейских технологиях суперинтенсивного садоводства: если раньше на одном гектаре сажали триста деревьев, то сегодня — от полутора до двух с половиной тысяч. Однако иностранцы пока «Светлогорское» обходят: те же итальянцы собирают урожай с четырех — пяти тысяч деревьев на гектаре. Но не спешите отдавать предпочтение импортным фруктам.

— В минувшем марте был в командировке в Чили — стране, занимающей первое место в мире по производству черешни: 900 тысяч тонн в год. В Китай ее, крупную, одну в одну, продают по 13 долларов за килограмм, наша же стоит 1,2—1,3 доллара — чувствуете разницу? Вот только химии там столько, что страшно: и деревья ею обрабатывают, и урожай. Яблок собирают 80 тонн с гектара, растят их для Тайваня в двух пакетиках: когда плод размером с грецкий орех, надевают их, красный и бело-черный, чтобы получилась микротеплица, и за неделю до уборки пакетики снимают. Собранное яблоко после мойки и сушки ныряет в две ванны: с препаратами против грибка и плесени, а потом еще и в ванну с воском,— объясняет Игорь Петрович.

Если к экологичности импортных фруктов вопросов хватает, то в части селекции и оборудования, увы, российских садоводов их мировые коллеги оставили позади. Востребованная потребителем «гала» — итальянский сорт, а есть еще с полсотни клонов сортов, некоторые даже без названия и только под номерами, которые выйдут на рынок завтра-послезавтра. Итальянские опрыскиватели, секаторы, дробилки просто не имеют отечественных (бюджетных, но не уступающих качеством) аналогов. Есть чему поучиться у мирового лидера в области садоводства и с точки зрения экономии.

— На прошлой неделе у нас были в гостях представители одной из компаний, связанных с аграрным направлением,— поляк и итальянец. Так вот итальянец рассказал, что у них среднее фермерское хозяйство — это два гектара, крупное — пять гектаров, тогда как наш сад — почувствуйте разницу — 1640 гектаров! При этом у них организация производства другая: одни выращивают фрукты, вторые — хранят, третьи — продают, четвертые занимаются защитой растений — всё это снижает затраты, что очень удобно и выгодно и рядовому, и крупному сельхозпроизводителю. Плюс дотации на производство продукции: в той же Польше из каждого потраченного евро государство возмещает фермеру 80 евроцентов,— замечает Евдокимов.

Приглашаем на работу!

Среднегодовая численность работников АО «КСП «Светлогорское» — 529 человек, из них в садоводстве заняты 485 сотрудников — жители Светлогорки и соседних хуторов и поселков.

— Мы в людях нуждаемся. За каждый собранный килограмм платим полтора рубля: тонну собрал — полторы тысячи рублей в день заработал. Для сезонных рабочих у нас общежитие, полевой лагерь и по бригадным станам домики. Белье меняем два раза в неделю, трехразовое питание, раз в неделю баня — всё за счет предприятия. От вас только рабочие руки,— рассказывает генеральный директор КСП «Светлогорское». Так что имейте в виду те, кто жалуется, что не могут найти работу: обращайтесь по телефону + 7 (86150) 95-4-73.

Здесь родина отцов и дедов

Для Абинского района и самого поселка Светлогорское АО «КСП «Светлогорское» это не просто градообразующее предприятие. Игорь Петрович вспоминает, как недавно сюда приезжали столичные блогеры и удивлялись: асфальт на каждой улице, из центра озера вечерами бьют плавучие фонтаны, вдоль берега разбита набережная с плиткой, у причала стоят катамараны, на остров ходит паром... Обновление сельского Дома культуры, содержание пожарной части, ремонт мемориала советским воинам, погибшим при освобождении поселка,— всё это сделано на средства АО «КСП «Светлогорское».

— Я родился и вырос на этой земле, здесь мои корни, моя семья. Отец Петр Федорович без малого двадцать лет возглавлял АО «КСП «Светлогорское» — он в него душу вкладывал, вместе с людьми превратил наше Светлогорское поселение в настоящий сад: была введена в строй школа на четыреста мест со стадионом и спортзалом, детсад, фельдшерско-акушерский пункт, здание сельской администрации, построен Дом садовода и часовня во имя святых Петра и Павла по собственному эскизу... Отец строил планы, в которых было то же фруктохранилище с регулируемой газовой средой. Поэтому я никуда отсюда не уеду: здесь моя родина

Досье «Кубани сегодня»

В послевоенном 1948 году был организован Светлогорский лесхоз, где в 1957 году на площади меньше чем в 10 га началась интенсивная закладка садов. В 1965—1970 гг. в совхозе «Светлогорский» собирали 360 тонн плодов в год, в 1970—1975 гг. — уже 2190 тонн, в 1975—1980 гг. — 7890 тонн. В 1991 году совхоз был реорганизован в коллективное сельскохозяйственное предприятие «Светлогорское», а с 2000 года оно стало открытым акционерным обществом. Сегодня АО «КСП «Светлогорское» входит в триста крупнейших сельскохозяйственных предприятий России. Его продукция награждена шестью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2001—2010 гг. Базовое предприятие кафедры плодоводства КубГАУ.

Евгения ВОЛЬСКАЯ

Стася КУРОЧКИНА