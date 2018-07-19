Животноводство Кубани: отрасль в развитии

Животноводство — важная экономическая сфера для сельских районов страны. Предприятия отрасли производят необходимые продукты питания. О состоянии и развитии племенного животноводства нашего региона мы беседуем с начальником Управления животноводства и государственного племенного надзора Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Александром Сергиенко.

— Каково состояние племенного животноводства на Кубани по сравнению с прошлыми годами?

— В Краснодарском крае на начало 2018 года насчитывалась 61 племенная организация, в том числе 49 занимающихся разведением различных видов и пород племенных животных, а также 12 предприятий — сервисным сопровождением и проведением испытаний животных.

Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края проводится работа по увеличению племенного поголовья животных и организации новых племенных предприятий, а также продление деятельности существующих. Так, в 2017 году удалось увеличить племенное маточное поголовье животных на 3671 условную голову, в том числе: в скотоводстве — на 5368 условных голов, в свиноводстве — на 104 условные головы, в звероводстве — на 127,6 условной головы, в рыбоводстве — на 27 условных голов, в коневодстве — на 21 условную голову. В 2017 году в Государственный племенной регистр внесено пять новых племенных организаций.

— Сколько организаций в крае занимается разведением молочного скота и скольких пород? Каково количество поголовья коров? Какова доля племенного скота от общего поголовья?

— На начало года в крае функционировало 13 племенных организаций по разведению крупного рогатого скота молочных пород (голштинская, айрширская, черно-пестрая, симментальская). Поголовье коров в них составляло 35,1 тыс. голов, что составляет 28 процентов от всего поголовья коров в сельскохозяйственных организациях.

В 2017 году молочная продуктивность племенных коров в среднем составила 7620 кг, что на 417 кг больше уровня предыдущего года. Из тринадцати племенных организаций по молочному скотоводству, имеющихся в регионе, в девяти удой на корову превышает краевой показатель (7129 кг), в пяти организациях он выше 8 тыс. кг на корову в год, в ПАО «Родина» Каневского района надоили 12317 кг на корову.

Выход телят на сто коров в племенных хозяйствах края по итогам 2017 года составил 77 голов, что на два теленка больше уровня 2016 года.

Основной задачей племенных хозяйств является реализация племенного молодняка. Так, в 2017 году ими было реализовано 2096 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, что в 2,7 раза выше 2016 года, или на 1322 головы.

— Какие меры применяются для повышения генетического потенциала дойного стада?

— Для повышения генетического потенциала Краснодарского края и создания высокопродуктивных племенных стад за 2017 год было завезено 6313 голов телок и нетелей молочных пород и 201 голова мясных пород, в том числе 2282 головы приобретено по импорту.

Для улучшения племенных и продуктивных качеств маточного поголовья крупного рогатого скота в организациях всех форм собственности используется биопродукция (семя быков-производителей), поставляемая племенными предприятиями края от высокоценных быков-производителей молочных и мясных пород: англерской, айрширской, красной датской, голштинской, черно-пестрой и красно-пестрой, швицкой, кубанского типа красного скота, абердин-ангусской, герефордской и лимузинской пород.

Обеспечением племенной биопродукцией в крае занимается четыре организации: ОАО «Краснодарское» — по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, в котором содержится 41 бык-производитель, а также предприятия по хранению и реализации семени быков-производителей — ООО «НПО „Юг-Плем”», ООО «Гулькевичское племпредприятие по искусственному осеменению КРС» и ООО «Молочная компания „Генетика-Юг”». Предприятиями за год реализовано более 722 тыс. доз семени быков-производителей. За 2017 год охват искусственного осеменения крупного рогатого скота во всех формах собственности (СХП, КФХ и ЛПХ) доведен до 80 процентов, что является очень хорошим показателем.

Рядом племенных предприятий внедрены и используются самые современные и прогрессивные технологии, что позволило получать удой от коровы на уровне 12—13 тонн молока в год, а привес на откорме крупного рогатого скота — 1,2—1,5 кг. Продолжается работа по внедрению прогрессивных технологий в воспроизводство стада крупного рогатого скота. Так, уже 32 хозяйства работают с семенем, разделенным по полу, что позволяет получать до 90 процентов телочного поголовья. На крупных промышленных предприятиях активно проводится работа по получению телят методом трансплантации эмбрионов от высокопродуктивных коров «суррогатным» матерям, в качестве которых выступают низкоудойные животные.

— Все ли племенные хозяйства получают господдержку?

— Положительных результатов в племенном животноводстве удалось добиться благодаря солидной государственной поддержке. В 2017-м и текущем году на поддержку племенного животноводства выделено 340 млн рублей по двум направлениям:

— содержание племенного поголовья в племенных организациях, вошедших в перечень Минсельхоза России;

— приобретение племенных телок и нетелей молочного направления (за исключением импортного).

В текущем году ставка субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка составила 45 тыс. рублей за голову, или 30 процентов от фактической стоимости. Данное решение было принято министерством потому, что собственного молодняка, реализуемого племенными хозяйствами края, не хватает, так как сельскохозяйственным товаропроизводителям приходится бороться с лейкозом, заменяя инфицированное поголовье, комплектовать новые фермы и комплексы.

— При каком условии они могут получить господдержку?

— Финансовая поддержка довольно серьезная, но не все хозяйства ее могут получить. Для того чтобы стать получателем субсидии, необходимо пройти процедуру регистрации в государственном племенном регистре в качестве племенной организации и выполнить критерии отбора, утвержденные Минсельхозом России.

Основными из них являются:

— сохранение поголовья коров;

— реализация племенного молодняка — не менее 10 процентов от численности коров или наращивание их численности в тех же объемах;

— обеспечение выхода телят — не менее 80 процентов в расчете на сто коров;

— обеспечение эпизоотического благополучия хозяйства;

— отсутствие задолженности по заработной плате, налогам и иным платежам.

К сожалению, не все племенные хозяйства могут их выполнить. В 2017 году из 15 племенных хозяйств субсидии получили только пять, или треть из них.

— Назовите проекты по развитию молочного скотоводства.

— В отношении реализации новых проектов в области молочного скотоводства сообщаем следующее. В 2018 году заработал новый молочный комплекс в ООО «Агрофирма им. Ильича» Выселковского района, рассчитанный на 1200 коров. Запущена первая очередь современнейшей молочно-товарной фермы ПАО «Родина» в Павловском районе на 1800 голов дойного стада.

Завершена реконструкция МТФ на тысячу коров в ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района.

Беседовал Максим МАКСИМОВ