Защитить посевы — важная задача

В Краснодаре под председательством первого вице-губернатора Краснодара края Андрея Алексеенко состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по ликвидации последствий выпадения града на посевы сельскохозяйственных культур региона.

В совещании также приняли участие главы муниципальных образований Краснодарского края, руководители подразделений федеральных служб и ведомств.

Напомним: в результате выпадения крупного града 30 июня и 1 июля в ряде муниципалитетов отмечено повреждение 74,8 тысячи гектаров и гибель 29,3 тыс. гектаров культур. На территории Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Новокубанского, Курганинского районов на регулярной основе проводится работа по защите посевов от градобития. Общая защищаемая площадь составляет 808,3 тыс. га. В то же время основной ущерб посевам был нанесен на незащищаемой территории: это Тимашевский, Павловский, Брюховецкий районы.

— В текущем году объем финансирования противоградовых мероприятий из бюджета края был увеличен на 50 млн рублей и составил 173 млн рублей. Это позволило продлить срок защиты с 15 апреля до 1 октября,— сказал первый заместитель главы региона.

По словам Андрея Алексеенко, сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики большинства пострадавших районов и им необходимо оказать всестороннюю поддержку со стороны региона, а именно разработать соответствующие мероприятия по минимизации последствий данного природного явления.

Кроме того, как доложил начальник ГУ МЧС России по краю Александр Тарарыкин, на сегодняшний день обстановка в районах стабилизировалась, восстановлены коммуникации, все социально значимые объекты работают в штатном режиме. Волонтеры оказывают помощь людям в ремонтно-восстановительных работах.

Андрей Алексеенко дал поручение профильным ведомствам подготовить отчеты по ликвидации последствий стихии и провести заседание комиссии по итогам проведенных работ на следующей неделе.