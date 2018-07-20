Подготовке к ярмарке — особое внимание

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел заседание оргкомитета, на котором обсудили подготовку к проведению агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка», которая пройдет с 4 по 7 октября на площадке выставочного центра «Экспоград Юг». В совещании приняли участие депутаты ЗСК, руководители органов исполнительной власти региона, а также заместители глав районов, курирующие вопросы АПК.

В ходе оргкомитета обсуждалась организация работы кластеров, культурная программа, а также вопросы обеспечения безопасности участников и посетителей.

Андрей Коробка поручил муниципалитетам уделить особое внимание работе с фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

— Среди фермеров отмечен большой спрос на участие в ярмарке. И важно сделать так, чтобы все желающие были на ней представлены. Поэтому прошу детально отработать с малым и средним бизнесом вопросы участия,— обратился вице-губернатор к заместителям глав.

В этом году «Кубанская ярмарка» будет представлена двенадцатью тематическими кластерами: «Животноводство», «Растениеводство», «Птицеводство», «Рыбоводство», «Садоводство, виноградарство и цветоводство», «Виноделие и сельский (аграрный) туризм», «Пчеловодство», «Пивоварение и безалкогольные напитки», «Пищевое оборудование», «Сельхозтехника, оборудование и технологии», «Продовольственные товары» и «Товары народных промыслов». Что касается деловой программы, то, по предварительным данным, в ее рамках будут обсуждаться вопросы сельхозкооперации, господдержки малых форм хозяйствования, а также роль женщины в современном АПК.