Результат качественной работы — достойный урожай

В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края состоялась пресс-конференция, на которой вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал представителям печатных и электронных средств массовой информации об итогах уборки озимых зерновых и яровых культур, а также о ситуации в агропромышленном комплексе региона.

— На Кубани собран достойный урожай: 10 миллионов 400 тысяч тонн зерна. Это результат качественной работы наших аграриев, несмотря на неблагоприятные погодные условия,— сказал Андрей Коробка. — Есть хозяйства, которые добились наивысшей урожайности озимой пшеницы. В северной зоне — почти 85 центнеров с гектара, в южно-предгорной — 97 центнеров, а в центральной зоне — 99,3 центнера с гектара! Мы считаем, что самое главное — это результаты работы сельскохозяйственных предприятий, их экономическая стабильность и развитие. Сегодня можно говорить, что ситуация в этом году будет лучше, чем в прошлом: цена на зерно выше, чем в прошлом году. Впереди уборка пропашно-технических культур, бобовых, сои. Через два месяца начнем посевную.

Если в целом говорить о нынешнем сельскохозяйственном годе, то он не совсем благоприятствовал кубанским аграриям, отметил Андрей Коробка. Когда приступали к севу в сентябре, стояла жаркая, засушливая погода и в ряде хозяйств не прислушались к рекомендациям специалистов, посчитали, что сев нужно начинать позже, и в итоге прогадали. А те, кто посеял вовремя, получили в итоге нормальные всходы. Но в целом после выхода из зимы результаты по краю получили хорошие. Закладка урожая была, пожалуй, лучшей за последние десятилетия, а может, даже и лучшей в нашей истории производства зерновых.

В конце апреля температура воздуха была высокой, земля была сильно прогрета — и многие всходы погибли. Поэтому можно говорить, что сельскохозяйственный год выдался непростым, но аграрии смогли реализовать ряд дополнительных мер и добиться требуемого результата.

Совместно с учеными аграрии проводили кардинальные оперативные изменения в программе производства зерновых. Это новые обработки средствами защиты растений, подкормка стимуляторами роста и т. д. Все меры позволили получить хороший урожай, и он не только большой, но и качественный.

Более тридцати процентов пшеницы — третьего класса, чуть более шестидесяти процентов — четвертого. И аграрии имеют возможность по высокой цене продать новый урожай.

— Поставленную задачу мы выполнили, но по зонам результаты разнятся. По северной зоне средняя урожайность пшеницы составляет 57,5 центнера с гектара, по центральной — более 70 центнеров с гектара. Естественно, на урожайность повлияли погодные условия. В частности, в северной зоне края дождей не было два-три месяца, в то время как в центральной осадки выпадали регулярно. Что касается пропашно-технических культур, то хорошие виды на урожай в центральной и южно-предгорной зонах. Это Гулькевичский, Тбилисский, Новокубанский районы,— сказал Андрей Коробка.

Отметил заместитель главы региона и вложение инвестиций в приобретение современной сельскохозяйственной техники. Ежегодно осваиваются большие суммы денег, причем все производители сельскохозяйственной техники говорят, что самый лучший рынок для ее реализации — кубанский, а самая лучшая сельскохозяйственная выставка — «ЮГАГРО», которая проводится регулярно в конце года.

Именно наличие современной сельхозтехники в хозяйствах края позволило проводить все работы в кратчайшие сроки: в нынешнем году кубанские аграрии завершили ее буквально за семнадцать календарных дней, чего в прежние годы не было. Нагрузка на один комбайн составляла менее двухсот гектаров, в других субъектах России — от трехсот до пятисот гектаров.

— Мы справились с поручением главы региона и быстро, в оптимальные сроки заложили зерно на хранение на элеваторах и в хозяйствах. С этим нет никаких проблем.

На встрече с журналистами было сказано и о помощи со стороны региона хозяйствам, чьи поля пострадали в результате выпадения крупного града. Тогда основной ущерб посевам был нанесен на незащищенных территориях в Тимашевском, Павловском и Брюховецком районах.

Рассказал вице-губернатор и о ситуации в отрасли виноградарства. Скоро начнется уборка технических сортов винограда, и урожайность его по прогнозам специалистов ожидается выше, чем в прошлом году. В 2017-м собрали порядка 200 тысяч тонн, в этом планируется собрать порядка 230 тысяч тонн.

Много в этом году на Кубани и ягод, валовой сбор которых в два раза больше, чем в минувшем году. Благоприятный прогноз и по сбору яблок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу: доля кубанских яблок на российском рынке должна составлять более пятидесяти процентов.

— Поставлена амбициозная цель: заложить не менее двух тысяч гектаров садов, и по результатам полугодия она будет выполнена,— отметил вице-губернатор. — Конечно, в агропромышленном комплексе края много направлений, но в первую очередь главные — садоводство, животноводство, виноградарство и кооперация, которая позволяет вовлечь в экономику агропромышленного комплекса еще неохваченные ресурсы.

По словам Андрея Коробки, ряд кооперативов добивается высоких результатов в работе, но есть и те, которые этим похвалиться не могут. Он считает, что как можно больше населения должно быть охвачено кооперативами, производящими качественную продукцию.

Говорили на пресс-конференции и о послеуборочном комплексе работ, который выполнен на сто процентов. Андрей Коробка подчеркнул, что основная задача кубанских аграриев — в правильные агротехнические сроки провести посевную кампанию с должным внесением удобрений.

Что касается сахарной свеклы, то в прошлые годы ее уборка начиналась с первого августа, а во многих районах и того раньше — с 25 июля. По словам вице-губернатора, в настоящее время убирать ее нет смысла. Не тот вес корня, и именно сейчас появились благоприятные условия для его роста. Есть основания полагать, что темпы уборки сахарной свеклы будут выше, чем в 2017-м. По прогнозам планируется собрать восемь миллионов тонн. Все шестнадцать сахарных заводов готовы к приемке урожая, и загружены они будут не менее чем на восемьдесят процентов. Причем каждый год порядка полутора миллионов тонн завозится в край из соседних регионов — Ростовской области и Ставропольского края.

Благоприятные условия на сегодняшний день и для риса. Есть надежда, что будет получен хороший урожай. Демонстрируют хорошие результаты и чаеводы. В этом году планируется собрать почти шестьсот тонн чайного листа (для сравнения: в 2015 году было собрано триста тонн).

Говорили на пресс-конференции и о животноводстве. По мнению Андрея Коробки, необходимо создавать фермы, где себестоимость молока будет ниже, чем в других субъектах России. Немаловажное значение имеет и сохранение плодородия почв. Там, где не вносятся органические удобрения и не соблюдается севооборот, там и пшеница выглядит неважно. Поэтому глава региона и депутаты Государственной Думы от Краснодарского края выступили с инициативой принять на федеральном уровне закон о севообороте, в котором будет закреплена ответственность за его несоблюдение.

— Очень важно развивать глубокую переработку и строить те объекты, которые будут глобально работать на мировом рынке. Необходимо наращивать экспортный потенциал, и мы видим это не только в глубокой переработке пшеницы, но и в развитии молочной промышленности, отрасли животноводства, переработке плодов,— отметил вице-губернатор.

Андрей Коробка уточнил, что специалисты из Южной Кореи планируют построить на Кубани завод по переработке зерна пшеницы. В перспективе есть возможность закрыть потребность по мальтодекстрину, в том числе и силами Гулькевичского крахмального завода, который будет производить не менее 28 тысяч тонн продукции в год.

Мальтодекстрин используется при производстве молочных и кондитерских изделий, детского питания, кофе. Таким образом, кубанский завод станет крупнейшим производителем этого вещества в России. Пока же производством мальтодекстрина в нашей стране занимается только завод в Орловской области, который вырабатывает в год порядка 5 тысяч тонн.

В ходе пресс-конференции зашла речь и об агростраховании.

— Мы совместно с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края прорабатываем те условия, которые будут обоюдовыгодны и аграриям, и финансистам. В этом году глава региона выступил с предложением в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Инициативы по усовершенствованию законодательства внесены в Государственную Думу, корректировки закона об агростраховании приняты в первом чтении. Агрострахование должно быть как ОСАГО, с прозрачным механизмом и обязательно для всех. Ставка должна быть меньше, чем в настоящее время.

Завершая пресс-конференцию, вице-губернатор Андрей Коробка сказал:

— Мы видим, что та прибыль, которая получается у сельхозтоваропроизводителя при получении хорошего урожая, не всегда соответствует его планам. В прошлом году был большой урожай, но низкая цена на зерно. Сегодня многие фермеры, руководители хозяйств помогают муниципальным образованиям, сельским территориям, чтобы изменить жизнь в населенных пунктах к лучшему. Детские сады, школы, больницы, благоустройство лежат на их плечах. Конечно же, это благодаря прибыли с хороших урожаев. У нас должно быть хорошо развитое животноводство, овощеводство, другие отрасли сельского хозяйства, где заняты люди. Будет работа на селе — будет и комфортная жизнь.

Михаил МУСАЕВ