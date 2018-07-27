Субсидии — аграриям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой компенсировать часть затрат аграриев на горюче-смазочные материалы.

Краснодарский край получит субсидии в размере 219 миллионов 337,3 тысячи рублей по программе развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Проект распоряжения правительства был поддержан Государственной Думой РФ. Всего между регионами будет распределено пять миллиардов рублей. Для Краснодарского края запланирован один из самых больших объемов субсидий среди регионов ЮФО.

— От наших сельхозпроизводителей сегодня серьезная отдача в масштабах не только региона, но и страны. Но без финансовой поддержки им будет сложно удержать достигнутые позиции. Ситуация с ценами на ГСМ этого года действительно требовала дополнительных средств. Они будут существенным подспорьем для аграриев Кубани,— отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Напомним: чтобы не допустить негативного влияния роста цен на топливо в период жатвы, глава региона Вениамин Кондратьев на совещании в рамках Дня поля-2018 предложил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой компенсировать часть затрат на покупку ГСМ аграриям. С подобным предложением ранее уже обратились коллеги из южных регионов. Кроме того, регион готов компенсировать часть затрат за перевод сельхозтехники на газомоторное топливо.

— Цены на бензин будут расти, на это есть объективные причины, а газ сегодня дешевле в разы. Нужно начинать активно переводить технику на газомоторное топливо. Со своей стороны на уровне края мы готовы продумать механизм, чтобы компенсировать часть затрат на это,— сказал Вениамин Кондратьев.

Краевое Министерство сельского хозяйства прорабатывает механизм перевода сельхозтехники на газомоторное топливо, а также экономические расчеты необходимого финансирования. Это делается на основании пожеланий сельхозпроизводителей, а также предложений организаций, которые занимаются переоборудованием сельхозмашин.