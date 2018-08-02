«Кубанская ярмарка»: готовность номер один

Заявки на участие в «Кубанской ярмарке» подало уже более восьмисот аграриев. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

— Для сельхозпроизводителей «Кубанская ярмарка» — это не просто место продажи продукции, а возможность презентовать себя, посмотреть на производственный опыт коллег,— сказал Андрей Коробка. — Мы будем рады видеть также представителей агробизнеса из других регионов нашей страны. В рамках деловой программы запланировано множество семинаров и дискуссий, на которых будем обсуждать те вопросы, которые больше всего интересуют кубанских фермеров: инновационное развитие МФХ, меры господдержки малого и среднего бизнеса на селе, вопросы кооперации.

Напомним: фестиваль-выставка пройдет в Краснодаре с 4 по 7 октября в ВКК «Экспоград Юг». В этом году ярмарка будет представлена двенадцатью тематическими кластерами: «Животноводство», «Растениеводство», «Птицеводство», «Рыбоводство», «Садоводство, виноградарство и цветоводство», «Виноделие и сельский (аграрный) туризм», «Пчеловодство», «Пивоварение и безалкогольные напитки», «Пищевое оборудование», «Сельхозтехника, оборудование и технологии», «Продовольственные товары» и «Товары народных промыслов».

В мероприятии смогут принять участие не только фермеры края, но и аграрии из других регионов страны. А жители и гости краевой столицы смогут приобрести на ярмарке разные товары.