Сбор урожая продолжается

В садах Краснодарского края продолжается сбор семечковых и косточковых культур. На сегодня в регионе собрано 108 тысяч тонн фруктов. Урожайность семечковых культур составляет 235 ц/га, косточковых — 74 ц/га. Наиболее высокие показатели достигнуты в Славянском, Абинском и Динском районах. Краснодарский край производит порядка 40 процентов фруктов в стране. В прошлом году собрано около 450 тысяч тонн плодов. Ожидается, что в этом году урожай будет не меньше. На развитие садоводства на Кубани в 2018 году направлено более 600 млн рублей.