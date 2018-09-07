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Сбор урожая продолжается

Пятница, 07 сентября 2018 01:10
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Сбор урожая продолжается

В садах Краснодарского края продолжается сбор семечковых и косточковых культур. На сегодня в регионе собрано 108 тысяч тонн фруктов. Урожайность семечковых культур составляет 235 ц/га, косточковых — 74 ц/га. Наиболее высокие показатели достигнуты в Славянском, Абинском и Динском районах. Краснодарский край производит порядка 40 процентов фруктов в стране. В прошлом году собрано около 450 тысяч тонн плодов. Ожидается, что в этом году урожай будет не меньше. На развитие садоводства на Кубани в 2018 году направлено более 600 млн рублей.

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