Промышленный комплекс Кубани: прогноз положительный

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось еженедельное планерное совещание. Посвящено оно было рассмотрению вопроса о сегодняшнем дне промышленного комплекса Кубани.

Участие в нем приняли представители Департамента промышленной политики Краснодарского края, в том числе и его руководитель Иван Куликов.

— Промышленный комплекс Краснодарского края за последние годы демонстрирует неплохие показатели. По итогам прошлого года рост индекса промышленного производства превысил среднероссийский показатель. Динамика неплохая, но есть направления, по которым допущено снижение. Считаю важным обсудить проблемы в промышленной сфере. Хотелось бы услышать, какие именно отрасли лидируют, какие отстают и что нужно сделать для дальнейшего роста промышленного производства,— начал дискуссию спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Как сообщил Иван Куликов, по итогам шести месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 102,4 процента, в 2017-м году — 104,3 процента, в 2016-м — 104,1 процента. По итогам первых шести месяцев этого года объем отгруженной продукции собственного производства достиг более 126 миллиардов рублей с ростом на 3,2 процента к аналогичному периоду 2017 года, налоговые поступления в краевой бюджет от промышленных предприятий края превысили 4,6 миллиарда рублей. Наиболее высокие экономические и производственные показатели достигнуты организациями, специализирующимися на производстве строительных материалов, химической и металлургической продукции, машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, бумаги и бумажных изделий, мебели и ряда других.

В числе приоритетных направлений на Кубани сегодня Иван Куликов назвал именно производство строительных материалов, химический комплекс, металлургию, деревообработку, целлюлозно-бумажную и легкую промышленность.

Речь в рамках обсуждения состояния отрасли не могла не зайти о конкретных мерах поддержки кубанской промышленности. Депутаты и представители администрации края обсудили ход реализации госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности», принятой в конце 2015 года, и самые важные направления деятельности учрежденного постановлением ЗСК этой весной регионального Фонда развития промышленности. В этом году из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности в целях оказания финансовой поддержки предприятиям отрасли фонду выделено пятьсот миллионов рублей.

Поддержка в форме субсидий на общую сумму более 60 миллионов рублей в этом году была оказана двадцати предприятиям. Аналогичная сумма была выделена двум предприятиям в виде льготного займа в рамках работы Фонда развития промышленности.

В связи с этим Юрий Бурлачко поинтересовался, в чем причина медленного освоения средств.

Иван Куликов отметил, что трудности с реализацией ряда проектов возникли из-за колебаний курса валют. И предприятия пока не решаются приобретать новое оборудование. Кстати говоря, фонд оказывает и иные меры господдержки, в том числе предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств. Эта мера является очень востребованной. Руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края подчеркнул, что до конца 2018 года программы фонда будут выполнены в полном объеме.

Еще одна мера развития отрасли, которая активно применяется в регионе,— это привлечение инвестиций. За шесть месяцев 2018 года их объем составил 3,3 миллиарда рублей. В стадии реализации находится 17 крупных инвестиционных проектов: строительство ряда новых заводов, расширение и модернизация уже имеющихся производств. Это проекты в области импортозамещения, по созданию высокотехнологичных производств, в том числе и с участием иностранного капитала.

Создаваемые в крае промышленные парки и кластеры также нацелены на поддержку промышленных предприятий и рост производства. Индустриальных парков в настоящее время два: «Краснодар» и «Компрессорный» — еще один в стадии создания. Зарегистрированный в крае промышленный кластер «Кубань» проходит процедуру получения статуса в Минпромторге России. В отношении Восточной промышленной зоны сегодня найден потенциальный инвестор.

Заместитель председателя ЗСК — председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов отметил важность разработки и реализации в муниципалитетах «дорожных карт» по развитию промышленности. Они начали действовать в 14 муниципальных образованиях. Это муниципалитеты, имеющие значительный потенциал по развитию промышленности. И по мере развития промышленного производства в крае будет возникать необходимость в разработке «дорожных карт» по другим муниципалитетам, уверен вице-спикер ЗСК.

Речь на совещании зашла о, можно сказать, возрождении некоторых, казалось бы, утраченных производств. Так, в настоящее время наращивает обороты Южный завод тяжелого станкостроения, созданный на базе завода имени Седина.

В ходе планерного совещания говорилось и о проблемах кадрового обеспечения отрасли.

— Мы видим реальные сдвиги и реальные перспективы развития отрасли. Но сдерживающим фактором является в том числе и нехватка квалифицированных кадров. Недавно я был на церемонии посвящения в студенты первокурсников КубГАУ. Обрадовал тот факт, что если раньше популярными направлениями были юридические и экономические факультеты, то всё больше молодых людей сегодня выбирают инженерные специальности. И это хороший источник пополнения кадров для нашей промышленности,— сказал спикер ЗСК.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию. Департаменту промышленной политики Краснодарского края даны рекомендации по дальнейшему развитию промышленного комплекса края. Комитету ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности поручено осуществлять текущий контроль за их выполнением.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА