Повысить производительность труда

На базе Кубанского государственного аграрного университета прошел семинар по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, руководитель Федерального центра компетенций по повышению производительности труда Николай Соломон. Всего семинар собрал более 120 человек: владельцев и руководителей производственных предприятий региона, а также сотрудников Фонда развития промышленности края и научное сообщество вуза.

Игорь Галась отметил, что Краснодарский край включен в число регионов, которые первыми приступают к реализации федерального проекта по повышению производительности труда. Его основная цель — обеспечить до 2024 года на крупных и средних предприятиях несырьевых отраслей экономики ежегодный рост производительности труда не менее пяти процентов.

— Именно повышение производительности труда я считаю ключевой целью. Ее достижение способно обеспечить крепкий фундамент для опережающего экономического развития, прорывного роста валового внутреннего продукта в отраслях, закрепленных в майском указе президента,— подчеркнул вице-губернатор.

В свою очередь Александр Руппель отметил, что работа в этом направлении в регионе инициативно ведется с 2016 года. Это позволило подготовить хорошую почву для старта федерального проекта.

— Ускоренный рост производительности труда повлечет высвобождение рабочей силы. Необходимо одинаково ответственно заниматься как созданием эффективных производственных систем, так и выстраиванием современной системы занятости населения. Главным помощником в решении этих задач для нас станет Федеральный центр компетенции по повышению производительности труда. Сегодня это основной генератор идей,— добавил Игорь Галась.

Как рассказал Николай Соломон, всего к проекту планируется привлечь десять тысяч предприятий базовых несырьевых отраслей экономики из 85 субъектов страны, в том числе порядка двухсот восьмидесяти из Краснодарского края.

— По итогам встречи будут определены первые кубанские предприятия, которые примут участие в федеральном проекте. Мы готовы приступить к работе уже с 1 декабря,— акцентировал руководитель ФЦК.

Он подробно объяснил, что именно будет происходить на предприятиях-пилотах. По его словам, специалисты центра приезжают на производство, с работниками предприятий определяют узкие, проблемные места, совершенствуют работу на отдельном участке-образце за счет устранения потерь и выявления резервов. В общей сложности, по мнению федеральных экспертов, для оптимизации первого опытного потока достаточно в среднем шести месяцев. За это время формируется культура производства, где каждый сотрудник может дать предложения по улучшению, которые будут приняты руководством компании, а затем внедрены в работу.

— Присоединиться к программе могут и предприятия, которые не смогли посетить семинар. Для этого надо заполнить анкету на сайте ФЦК — производительность.рф,— резюмировал Николай Соломон.