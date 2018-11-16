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«ЮГАГРО» ждет гостей

Пятница, 16 ноября 2018 09:02
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«ЮГАГРО» ждет гостей

С 20 по 23 ноября в ВКК «Экспоград Юг» пройдет XXV Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки продукции растениеводства «ЮГАГРО».

Выставка будет разделена на четыре тематических раздела: «Сельскохозяйственная техника. Запчасти», «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции», «Агрохимическая продукция и семена», а также «Оборудование для полива и теплиц».

В рамках проведения выставки организована насыщенная деловая программа: круглые столы, семинары, конференции. В общей сложности пройдет тридцать деловых мероприятий, на которых выступит более восьмидесяти спикеров. Главными темами деловой программы станут инновационные технологии в АПК и повышение рентабельности производства сельхозпродукции.

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