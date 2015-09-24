Уникальный погадаевский краснодарский чай

Достаточно сказать, что журнал Forbes, который пишет только о лидерах в своих сферах, опубликовал материал об Анатолии Погадаеве и его чае. Был у него в гостях и американец, крупнейший в США специалист по чаю и бизнесмен-оптовик Манник Джаякумар. Неделю жил, пробовал чай и признал, что погадаевский — лучший в мире.

В Москве, Берлине, Париже, Санкт-Петербурге и в других городах погадаевский чай получал Гран-при всемирных фестивалей. Анатолий Погадаев — единственный российский производитель, который участвовал в выставках мирового сельского хозяйства в Париже, Ганновере, Берлине, Вене и других городах. Он постоянный участник выставок в Москве и Санкт-Петербурге — «Продэкспо» и «Ленэкспо». В сентябре 2015 года на фестивале чая завоевал двойное золото. Его продукт находится в Музее чая в Лондоне, а подарочные коробки с наборами погадаевского чая — один из особых эксклюзивных презентов для VIP-персон.

Погадаевский — отборный чай для самых настоящих гурманов. Элитный, который практически на всех ступенях изготовления производится вручную. Процесс производства погадаевского чая — классический. Зеленый, желтый, красный или черный фасуется в оригинальные патентованные тубусы, вручную сделанные из шпона разных несмолистых пород деревьев.

Знания старинных технологий Анатолий почерпнул из дневников солохаульского первопроходца Кошмана и китайских манускриптов. Знает всё досконально о качестве местных почв, которые дают чаю неповторимый вкус, самые различные способы его изготовления, лечебные свойства, все мировые тенденции развития чайного бизнеса.

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Именно Анатолий Погадаев способен извлекать из чайного листа самую изысканную и вкуснейшую гамму ароматов, перед которыми устоять весьма трудно. Для обычных покупателей мастер предлагает четыре вида элитного чая. Но если находится заказчик, то может предложить и изысканный белый, который называют еще серебряным.

Погадаев — один из редких специалистов в России, кто превосходно знает и понимает, что и как необходимо делать, чтобы в итоге получить настоящий, вкусный и ароматный чай. Но в том-то и дело, что предпринимательству в нашей стране нужна поддержка власти. Именно тем, кто сам производит продукт, причем лучший. К сожалению, этого не происходит.

Да, чай Анатолия Погадаева знают, пьют, хвалят и любят. Но мастер своего дела до сих пор даже не заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Реализация чая — головная боль Погадаева. Открыл торговую точку в Сочи, но перед зимней Олимпиадой город стали перестраивать — и ее официально приказали временно убрать. И это время уже затянулось на полтора года.

— Киоск по-прежнему не работает,— сетует Анатолий Погадаев. — Требуют привести его к единому архитектурному облику, на что необходимо почти два миллиона рублей. Откуда у меня такая сумма?

Нет у Погадаева и своей земли. Три гектара чайной плантации в деревне Верхняя Мамедка — в недолгосрочной аренде, и продлевать ее приходится каждые одиннадцать месяцев.

— Я не прошу помощи — просто не надо мне мешать развивать бизнес. За двадцать лет трудно припомнить случай, когда мне реально помогли,— говорит Анатолий Погадаев. — Чтобы развивать свой бизнес, приходится сутками находиться за рулем в поездках, постоянно представляя свой чай на выставках не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во Франции и Германии.

Странное дело: на малой родине должного внимания к себе Анатолий Погадаев, реализующий качественный продукт, не получает. Чего не скажешь о мэре Москвы Сергее Семеновиче Собянине, который пошел мне навстречу. Благодаря именно ему, мне предоставили две торговые точки в самом центре Москвы и ни копейки не взяли за аренду. Это реальная помощь мэра столицы в реализации погадаевского краснодарского чая, за что ему очень благодарен. Чувствуется и внимание со стороны администрации Санкт- Петербурга.

Вот и получается, что, производя прекрасный продукт своими руками, Анатолий Погадаев

находит понимание прежде всего за пределами Кубани. Тем не менее оптимизма он не теряет. Всё время в движении, поиске, решении тех или иных проблем.

Очень хотелось бы Погадаеву, чтобы именно в Сочи проходили фестивали чая, на которых были представлены также мед и всевозможные кондитерские изделия. Но пока об этом приходится только мечтать.

Зарубежные специалисты по чаю, с которыми Погадаев встречался на многих престижных выставках в других странах, признают, что в России можно производить продукцию высочайшего качества — такую, как погадаевский краснодарский чай. Так почему же у нас в стране так сложно предпринимателям реализовывать свои идеи и развивать бизнес? Вопрос пока остается открытым. А жаль. Погадаевский краснодарский чай нуждается в продвижении.

Уникальный, ароматный, вкусный, который по своим качествам превосходит даже китайский и цейлонский. Самый северный и один из лучших в мире погадаевский краснодарский чай, который производится под девизом «Здоровье, удовольствие, престиж».