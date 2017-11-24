Виолетта Котюхова 4 года. Срочный сбор средств

Виолетта Котюхова 4 года, Краснодарский край, Отрадненский район Диагноз: юношеский полиартрит (серонегативный)

Срочный сбор средств на диагностику и лечение в Университетской клинике Мюнстера

Виолетта родилась здоровым ребенком. В начале июля 2017 года она стала жаловаться на боль в правой ножке, похрамывать. Родители обратились к хирургу в ЦРБ ст. Отрадная Краснодарского края, который сказал, что просто потянула. Спустя две недели обратились еще раз с ухудшением и отеком правого голеностопа, врач направил в г. Краснодар на прием к остеопату.

Остеопат сказала, что произошел скачок роста, поэтому болит ножка. Назначили лечение. После всех процедур начались стремительные ухудшения, Виолетта стала жаловаться на вторую ножку. Родители обратились к неврологу в г. Ставрополе. После осмотра 31.08.2017 доктор сказал, что это ревматические проявления, необходимо обратиться к ревматологу.

К болезненному состоянию добавились боли в кистях. На момент приема ревматолога у Виолетты стали отекать все пальцы на руках и кисти, она перестала сжимать кулачки, одеваться. Ревматолог г. Ставрополя посоветовала ехать в Москву. После обследования в Детской Краевой Клинической больнице г. Краснодара был поставлен диагноз – юношеский ревматоидный артрит, серонегативный, активность 2-1 степени R1 ст. НФС 2ст.

Реквизиты для помощи:

Страница Виолетты с реквизитами для платежа на сайте благотворительного фонда "Солнце в ладошках" https://solncevladoshkah.ru/pomosh/article_post/kotyukhova-violetta

Виолетте было назначено лечение и выдано направление в ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей». В г. Москве диагноз был подтвержден и назначено лечение до госпитализации в ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», которая была запланирована на 30 ноября 2017 года.

Однако в назначенное время получен отказ в госпитализации, обоснованный тем, что «…в настоящий момент ребенку не показана госпитализация в рамках ВМП, учитывая назначение базисного препарата (метотрексат) по месту жительства менее 3-х месяцев назад. При отсутствии эффекта препарата, рекомендовано повторно отправить медицинскую документацию».

Виолетту мучают постоянные боли и отеки. Отсутствие возможности нормально передвигаться, держать ложку, одеваться заставляет девочку невероятно страдать. Состояние ухудшается с каждым днём.

Родители решили обратиться в клинику в Германии, поскольку протоколы лечения заболевания там отличаются от российских, есть надежда на то, что удастся остановить прогрессирование болезни. Но нужно пройти обследование и получить заключение врачей как можно скорее.

Мы просим всех, неравнодушных к детским бедам людей, помочь нам спасти Виолетту от инвалидной коляски! Родителям самостоятельно не справиться, живут они в сельской местности, доход низкий.

Любая помощь 10-50 руб. бесценна.