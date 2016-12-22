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Руководитель кубанских единороссов награжден медалью «Герой Труда Кубани»

Четверг, 22 декабря 2016 11:17
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Секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко был отмечен высшей наградой Краснодарского края – медалью «Герой Труда Кубани»

На 57 пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края 21 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов торжественно вручили Николаю Павловичу золотую звезду Героя согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 971 от 1.12.2016 года. Этой награды Николай Гриценко удостоен за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края, эффективную законотворческую работу и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность.

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