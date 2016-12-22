В Геленджике заместитель руководителя следственного отдела СКР по краю посетил университет

В Геленджике 20 декабря 2016 года состоялась встреча со студентами 1-3 курсов ФГАО ВО «Южный федеральный университет», в которой принял участие заместитель руководителя следственного отдела по городу Геленджику СКР по краю Вадим Бадалов.

Вадим Бадалов в своем выступлении отметил увеличение в Российской Федерации преступлений экстремистской направленности, основные методы борьбы с ними, а также разъяснил ответственность за совершение указанных преступлений, предусмотренных главой 29 УПК РФ (Преступления против основ Конституционного строя и безопасности государства). Также разъяснялась каждая статья в указанной главе уголовно-процессуального законодательства с приведением примеров совершения указанных преступлений. Отдельно Вадим Бадалов довел до слушателей информацию о видах наказаний за совершение экстремистских проявлений и указал на недопущение подобных действий.

Вместе с тем, студентам разъяснялся порядок приема на службу в органы СК России. Кроме этого, всем присутствующим доводились сведения о свободном доступе к информации о деятельности следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю посредством социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте).

В мероприятии также приняли участие представители администрации, правоохранительных органов, казачества, а также армянской и греческих общин.