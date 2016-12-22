Почта России приглашает жителей Кубани принять участие в благотворительной подписке

В рамках Всероссийской акции «Дерево добра» в почтовых отделениях Кубани стартовала предновогодняя благотворительная неделя «Подари радость!».

Каждый желающий может оформить подписку на периодические издания в адрес детских домов, многодетных семей, школ-интернатов, больниц, а также домов престарелых и ветеранов. Люди, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, с радостью воспримут такой новогодний подарок.

О благотворительной акции клиентов почты информируют специальные баннеры, установленные в центральных районных и городских отделениях, а также в почтовых отделениях на территории крупных торговых центров Краснодара. Благотворительная подписка дает возможность неравнодушным кубанцам оказать конкретную помощь конкретному социальному учреждению или человеку. Каждый, кто решит оформить благотворительную подписку, может самостоятельно выбрать социальное учреждение и периодическое издание из списков, предложенных оператором почтовой связи.

Акция Почты России «Дерево добра» проводится уже второй год и завоевывает все большую популярность. На 2-е полугодие 2016 года жители Кубани оформили благотворительную подписку в адрес 64 социальных учреждений края. А на 1-е полугодие 2017 года такой подарок на Кубани получили уже более 100 детских домов и домов престарелых.