Десять кубанских элеваторов попали в санкционный список США

Отметим, что активы компаний будут заморожены на территории Америки, а резидентам США запрещается иметь с ними коммерческие отношения, сообщает РБК.

Как писал «ФедералПресс» ранее, 20 декабря США расширили санкционный список против России в связи с событиями на Украине. В список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом. Также в «черный список» включены компании «Крымские порты», «Крымская железная дорога», АО «Институт «Стройпроект», компания «Трансфлот» и другие. Кроме того, в списке два судна под российским флагом: «Маршал Жуков» и «Сталинград». Ведомство также ввело ограниченные санкции в отношении ФАУ «Главгосэкспертиза России».