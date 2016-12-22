Сочи свяжут круизом с Турцией

Заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский сообщил о планах связать Сочи регулярным круизным сообщением не только с Крымом, но и с Турцией.

«По нашему мнению — и это мнение не только федерального органа — дополнительной привлекательностью должно быть включение в него (круиз — прим. ред.) Стамбула. Мы в течение нескольких месяцев вели переговоры с турецкими властями, потому что сначала был получен отказ, который был основан на том, что судно заходит в порты Крыма. Но буквально недавно мы такое добро получили и зафиксировали в протоколе», — сообщил замминистра транспорта РФ.

Средняя загрузка судна составит 500 пассажиров, отметил Олерский. Корабли планируется купить, взяв кредит у банка, попавшего в санкционный список.

«Это в первую очередь банк “Россия”. Они дают предварительно подтверждение о возможности финансирования в покупке подобных судов. В диапазонах порядка 10−12 миллионов долларов стоимость этого судна. Это, безусловно, покупка, потому что в связи с понятными условиями в чартер судно никто не отдаст. Поэтому задача стоит купить такое судно, но и дальше раскручивать эту линию», — цитирует Олерского «РИА Новости».