Магистраль работает стабильно

Уходящий 2016 год для трудового коллектива филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» был довольно сложным. Но, не смотря на многочисленные проблемы, основная задача по поставкам питьевой воды потребителям нескольких районов северной зоны Краснодарского края и Азовского района Ростовской области была выполнена. Об итогах работы коллектива, задачах, стоящих на год ближайшее будущее, нашему корреспонденту рассказывает директор филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Алексей Галась.

- За 11 месяцев уходящего года потребителям подано 12,9 миллионов кубометров воды. Объем добычи воды из подземного горизонта за этот период составил 13,481 миллионов кубов. В течение года на магистральном водопроводе произошло 130 аварий и повреждений, 41 авария на разводящих сетях. Практически все они устранены без остановки магистрального водопровода, мы снижали лишь давление в трубопроводе.

Вполне очевидно, что самым напряженным для нас временем является летний период. Из-за высоких плюсовых температур потребление воды населением возрастает. Многие используют ее для полива огородов. Ейск летом принимает большие массы отдыхающих. Поэтому на город мы в летние месяцы подавали от 26 до 28,5 тысяч кубометров воды в сутки. К сожалению, подать больший объем из-за технического состояния трубопровода мы не в силах, поскольку металл не выдерживает слишком высокого давления. Вполне вероятно, что в отдельные дни могла ощущаться нехватка воды, но тому были объективные причины. В целом, насколько мне известно, курортный сезон в городе прошел нормально, гостей было много. И отдыхом они остались довольны.

В осенне-зимнее время потребление воды существенно уменьшилось. Сейчас мы ежедневно поставляем в муниципальные образования северной зоны края порядка 37-38 тысяч кубометров, и этого объема с лихвой хватает. Более того, наши партнеры, в частности, ООО «ЕйскВодоканал» в отдельные дни даже ограничивают поступление воды в резервуары, прикрывая задвижки, и не выбирает объем, оговоренный заключенным договором.

- Алексей Валентинович, о необходимости реконструкции магистрального водопровода речь идет давно. В мае губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проводил совещание в Ейске и на нем был поднят вопрос о снабжении города водой. Говорили и о техническом состоянии водопровода. Губернатор тогда дал поручение соответствующим службам проработать данный вопрос и дать свои предложения. Есть ли у вас информация о том, как выполняется поручение губернатора?

- В июле в министерстве жилищно-коммунального хозяйства прошло совещание, на котором обсуждался этот вопрос. В настоящее время, насколько мне известно, предусмотрены денежные средства на корректировку проекта магистрального водопровода от поселка Октябрьский Ленинградского района до станицы Староминской. Главное управление капитального строительства объявило о проведении торгов на выполнение данных работ. После готовности проекта можно будет приступать и к реконструкции магистрали. Но все это также будет проходить через торги. Поэтому сейчас сложно сказать, кто данные работы станет выполнять.

Но кроме реконструкции магистрали у нас много других ремонтных работ. К примеру, в уходящем году мы установили новое оборудование гипохлоридной установки на станции РЭУ-2 в станице Староминской, предназначенной для обеззараживания воды. На НВС-3 установили новый, более в энергетическом плане экономичный насос, который подает воду в магистраль.

На участке головных сооружений в поселке Октябрьский Ленинградского района отремонтированы контактные осветлители № 4,5,6 с заменой фильтрующей загрузки, благодаря чему качество очистки воды соответствует санитарным нормам и правилам. Также на участке головных сооружений установлены два хлоратора «Лонии-100 КМ», предназначенные для регулируемого хлорирования питьевой воды.

Выполнен большой объем работ по замене задвижек, запорной арматуры, ремонту зала контактных осветлителей и т.п. Отмечу, что все вышеперечисленные работы выполнены в соответствии с производственной программой и за счет средств

предприятия. При плане производственной программы на ремонты на 2016 год, утвержденной региональной энергетической комиссией — департаментом цен и тарифов Краснодарского края в сумме 3,027 млн. рублей фактически выполнено на сумму свыше 13 млн. рублей.

- А что год грядущий готовит коллективу «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал»?

- Задачи перед коллективом в новом году остаются прежними. Они заключаются в том, чтобы обеспечить стабильную поставку воды потребителям, выполнение производственной программы по реконструкции и капитальному ремонту сетей и объектов водоснабжения. Для этого очень важна полнота сбора финансовых средств за поставленную воду. К сожалению, наши контрагенты из муниципальных образований не выполняют взятые на себя обязательства. Вследствие чего коллектив филиала находится в сложной финансовой ситуации. Поэтому для решения финансовых вопросов приходится обращаться в судебные инстанции, а это занимает много времени.

Но, повторюсь, несмотря на трудности коллектив филиала «ЕГВ» выполняет взятые на себя обязательства по поставке воды. Поскольку мы хорошо понимаем, что вода – это основа жизни.

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь коллектив ООО «Югводоканал» с наступающим Новым годом! Пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.