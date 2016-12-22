Сокровища «Русского моря»

Краснодар, 20 декабря – ЮГ Times, Оксана Рафальская. В курортном поселке Ольгинка установлен поклонный крест. Обряд освящения христианской святыни, согласно православной традиции, совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Южная терраса, Солнечная аллея, Высокий берег, Русская Ривьера, Морской бриз - всего лишь год назад эти микрорайоны уникального клубного поселка «Русское море» были проектным решением. А сегодня идея молодых и увлеченных архитекторов и предпринимателей из Ростова-на-Дону, которую они впервые явили на суд общественности в сентябре 2015 г ода на Международном инвестиционном форуме в Сочи, уже обрела реальные черты. На площади около двух с половиной гектаров в бухте Ольгинкана границе с живописным Агрийским заповедником, который славится уникальными ландшафтами и самой большой в мире рощей реликтовых пицундских сосен, компактно разместились 86 коттеджей.

Курортно-коттеджный поселок «Русское море» являет собой один из лучших примеров комплексного архитектурного решения застройки территории между двумя лесными склонами всего в 30 метрах от береговой линии Черного моря. Дома, выполненные в едином архитектурном стиле, с индивидуальным дизайном и панорамными видами на

морские просторы и горные окрестности Туапсе, лаконично вписаны в естественный ландшафт.

Голубая мечта россиян

Для многих наших соотечественников жизнь на берегу «самого синего моря» - голубая мечта. А в Ольгинке это вполне реальная перспектива. Вот как описывает идею управляющий партнер Владимир Лозенко:

- Удобная локация – полтора часа езды от Краснодара или от аэропорта Сочи, близость вертолетной площадки и отсутствие железной дороги вдоль моря, чистая открытая бухта, множество сосен, елей и можжевельников - все это делает Ольгинку одним из самых удобных и любимых мест отдыха. И не только жителей Кубани. Из года в год сюда приезжают охотники за солнечными и морскими ваннами их северных регионов нашей страны.

Для нас изначально была важна идея семейного отдыха и круглогодичного проживания у моря. И мы создали проект с развитой инфраструктурой, аналогов которому на сегодняшний день на российском Черноморском побережье нет. Его реализация позволит нашим клиентам вести здоровый образ жизни в тишине и покое, наслаждаясь комфортом

и природными красотами. Именно поэтому было бы ошибкой применять какие-то дешевые материалы. Строительство ведется за счет собственных средств, с учетом «зеленых» технологий, используются экологически чистые материалы, безопасные для человека. Строительные работы на сегодня выполнены на 60 процентов. Треть домов уже

продана, и владельцы приступили к косметическому ремонту. Действует система бронирования. А некоторые покупатели уже сейчас расценивают как способ размещения инвестиций приобретение не одного коттеджа. Концепция курортно-коттеджного поселка «Русское море» изначально была продумана таким образом, чтобы и на многие годы вперед он оставался инвестиционно привлекательным.

По всем нормам и правилам

Началу строительства предшествовали сложные работы по подготовке земельного участка и прокладке инженерных коммуникаций. Вдоль всей территории жилого комплекса проложена коллекторная труба и ливневая канализация для сбора талых и дождевых вод.

- Мы ответственно подошли к соблюдению технических и проектных решений, не стали экономить, чтобы не стыдно было в глаза смотреть клиентам, - рассказывает управляющий партнер.

- Строим для себя, все здесь жить будем.

Плотная застройка – тоже одна из характерных черт архитектурного решения поселка. Учтены рельефные особенности местности - дома размещены по группам на отдельных террасах с обустроенной территорией и ландшафтным дизайном.

Это не малогабаритные городские квартиры и не отдельно стоящие дома на 15 сотках земли, которые дороги в содержании. Владимир Лозенко поясняет:

- Чтобы домик у моря не бил по карману и наши покупатели не переплачивали за бесполезные «метры», проект каждого таунхауса рассчитан на три комнаты, кухню, компактный санузел на каждом этаже и крытую парковку на два авто.

При проектировании жилых домов были учтены все местные климатические особенности - дома выполнены из материалов, которые не боятся агрессивной морской среды и влажности. Каркасно-монолитные здания возводятся по всем нормам и правилам строительства в регионе. Каждая секция покоится на 14 буро-набивных сваях, углубленных в скале на шесть метров, и способна выдержать сейсмическую нагрузку до

9-баллов по шкале Рихтера.Фасады домов выполнены из самоочищающихся фибро-цементных панелей и обработанного планкена сибирской лиственницы, внутренние стены - из стального каркаса и пористого бетона, который по своим экологическим свойствам схож с деревом. В таком доме зимой будет тепло, а летом - прохладно.

Место дома

Реализация проекта «Русское море», который не ограничивается только возведением коттеджей, стартовала год назад. Комплекс предусматривает также спортивные и детские площадки, крытый бассейн, гостиничный комплекс на берегу моря с ресторанами, кафе и магазинами. Но главное преимущество проекта - это благоустройство галечного пляжа протяженностью около 500 метров, который упирается в скалу Киселева - одну из достопримечательностей Туапсе (названная в честь русского живописца, в конце 60-х годов прошлого века скала стала местом съемки одной из сцен кинокомедии «Бриллиантовая рука»). Любопытно, что автор идеи возведения в Ольгинке клубного поселка «Русское море» является однофамильцем художника.

- Для нас это не просто успешный коммерческий проект. Нам не безразличны история Ольгинки и качество жизни тех, кто здесь живет и работает, - говорит Владимир Киселев. - Еще с царских времен сюда за здоровьем и поиском гармонии приезжали семьи русских аристократов. И когда впервые оказался на Черноморском побережье в бухте Ольгинской, окинул взглядом раскинувшиеся пейзажи, опьянел от соснового запаха, в тот момент понял, что именно здесь хочу построить свой Дом. «Русское море» стало моим домом, моей жизнью, моей философией.

Дела мирские и духовные

Главными особенностями проекта станут не только полукилометровый пляж, причем с открытым доступом для местных жителей, собственная марина для стоянки морских судов и детская яхт-школа, начало строительства которых запланировано в 2018 году. На днях коттеджный поселок, как будущее место уединения и гармонии, обрел собственную христианскую святыню. Новый поклонный крест было решено установить у самого спуска к морю. Стоит он на возвышении. Удачно выбранная позиция обеспечивает хороший доступ для обзора с разных точек побережья. Высота креста – около семи метров. В ближайшее время планируются монтаж системы подсветки и обустройство смотровой площадки, которую смогут посещать и местные жители поселка, и гости курорта.

В канун Дня святителя Николая Чудотворца крест освятил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Владыка прибыл в Ольгинку после чина освящения храма святого апостола Андрея Первозванного в поселке Новомихайловском, где совершал божественную литургию с духовенством Екатеринодарской епархии и благочинным Туапсинского церковного округа протоиереем Петром Тельновым. На церемонии присутствовали главы Туапсинского района и Новомихайловского поселения Владимир Лыбанев и Анатолий Русин, жители поселка.

Завершив чин освящения, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор сказал:

- Замечательный и прекрасный крест. Освятили. Дай Бог, чтобы меньше было печали.

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