«Краснодар Водоканал» оперативно устранил порыв на ул. Думенко

22 декабря специалисты ООО «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ликвидировали порыв на водопроводных сетях на пересечении улиц Проспект Чекистов и Думенко Юбилейного микрорайона. Порыв произошел на участке изношенного стального трубопровода со сроком эксплуатации около 30 лет.

«В результате обследования было выяснено, что повреждение трубы произошло вследствие обрушения бетонной глыбы, находившейся в песчаном грунте, наличие которого характерно для почв Юбилейного микрорайона, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Мероприятия по замене сетей, ранее начатые специалистами Водоканала на данном участке из-за высокого износа трубопровода, были осложнены данным повреждением. При устранении повреждения была выполнена предварительная откачка около 500 кубометров воды из котлована при помощи 3-х илососов, после чего произведено полное восстановление участка стальной трубы».

Специалисты Водоканала устранили повреждение в течение 3-х часов. На месте была задействована вся необходимая спецтехника: экскаватор, илососы, аварийный автомобиль. В связи с отключением жителей близлежащих домов от водоснабжения, по данном адресу был организован подвоз воды.