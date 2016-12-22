Подводя итоги уходящего года

Подходит к завершению 2016 год. По традиции мы подводим его итоги, анализируем результаты.

2016 год для нашего предприятия был богат на юбилейные даты. ООО «Югводоканал» отметил десятилетие со дня образования. Входящим в его состав подразделениям филиалу «Ейский групповой водопровод» исполнилось 35 лет, а РЭУ «Троицкий групповой водопровод» - 45 лет.

К юбилею предприятие подошло с богатым историческим багажом и хорошими результатами. Можно с уверенностью сказать, что ООО «Югводоканал» внесло значительный вклад в реабилитацию и развитие водопроводно-канализационного комплекса Кубани. Только в рамках выполнения обязательств по концессионному соглашению с администрацией Краснодарского края за последние шесть лет в реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения было вложено свыше 320 миллионов рублей. В результате на карте Крымского, Ейского, Староминского, Ленинградского, Щербиновского и Кущевского районов края, а также Таманского полуострова появились модернизированные магистральные водопроводы, очистные сооружения, насосные станции и другие объекты, благодаря которым у станиц и городов открываются новые возможности для развития. «Югводоканал» достойно справляется со своей основной миссией – обеспечение потребителей гарантированным и качественным водоснабжением.

В 2016 году выполнен огромный объем работ, реализованы крупные проекты. Так, в рамках выполнения концессионных обязательств на насосных станциях третьего и четвертого подъемов РЭУ «Троицкий групповой водопровод» «Югводоканал» провел комплексную модернизацию. На НС-3 была выполнена реконструкция напорного коллектора с запорно-регулирующей арматурой в машинном зале №1 и реконструкция участка магистрального водовода МВ-1 длиной 112 метров на территории станции, где дополнительно были установлены обратный клапан диаметром 1000 мм, клапан защиты от гидроудара 300 мм, двухлучевой расходомер-счетчик воды US800 диаметром 1000 мм. По производственной программе выполнен капитальный ремонт центробежных насосов, заменены две задвижки с меньшего диаметра 800 мм на больший 1000 мм. На НС-4 в соответствии с концессионным соглашением также выполнены работы по реконструкции напорного коллектора с задвижками. На НС-2 установлен еще один двухлучевой расходомер-счетчик воды US800 диаметром 1000 мм.

Работы по-настоящему масштабные, подобных объемов «Троицкий групповой водопровод» не видел с момента строительства всей системы водоснабжения. Общая сметная стоимость выполненных работ в рамках концессионных обязательств составила более 18 миллионов рублей. Произведенные работы позволят повысить надежность системы, снабжающей питьевой водой жителей и гостей Крымска, Новороссийска, Геленджика и черноморских поселков, а это более миллиона человек в курортный сезон, значительно снизить потребление электроэнергии и последствия гидроударов.

В июле был успешно введен участок новой нитки магистрального водовода МВ-3 «Троицкого группового водопровода» длиной 4,7 км. Это первый этап строительства новой магистрали в рамках краевой программы «Водоснабжение Кубани». В общем планируется построить 12 км третьей нитки водовода от насосной станции третьего подъема НС-3, расположенной недалеко от города Крымска, до ПК-120 под станицей Неберджаевской. Уже через месяц после ввода участка новой линии количество порывов на магистральных сетях по сравнению с началом курортного сезона сократилось более чем на треть. Соответственно снизились и потери воды в среднем на 80%. При этом производительность водопроводной сети повысилась на 9300 кубометров воды в сутки.

Специалисты филиала «Таманский групповой водопровод» выполнили работы на РЧВ г. Яновского, произвели обвалование грунтом резервуаров, вода из которых подается в распределительные сети центрального водоснабжения. Согласно требований СНиП обваловка РЧВ всегда должна находиться в исправном состоянии, чтобы обеспечить надежную герметизацию резервуаров и исключить попадание ливневых и

талых вод на бетонные стены, чтобы не разрушать их. Всего было завезено более 300 кубометров грунта, который был поднят на высоту шесть метров. Одновременно с этими работами выполнено благоустройство территории.

На Таманском полуострове в 2016 году было построено и заменено 8,11 км водопроводных сетей, из них 5,333 км на магистральных линиях. В рамках концессионного соглашения ООО «Югводоканал» завершил реконструкцию магистрального водовода В-28, подающего воду потребителям двух прибрежных поселков Гаркуша и Береговой. Последний участок водовода был заменен в мае этого года. Сметная стоимость выполненных работ составила 14,606 млн. рублей.

620 метров магистрального водовода В-1 заменено и в Азовском районе Ростовской области. Поставки воды в это муниципальное образование осуществляет филиал «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал».

В рамках концессионных обязательств, на насосной станции третьего подъема в станице Староминской был заменен насосный агрегат с электродвигателем. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволил существенно повысить уровень надежности работы системы водоснабжения, сократить существующий объем потребления электроэнергии.

Одновременно с реконструкцией аварийных участков водопроводных сетей во всех подразделениях предприятия выполнялись работы по замене запорной арматуры. Всего с начала года было установлено более 60 единиц запорной арматуры разного диаметра от 100 до 1000 мм. Общая стоимость работ по капитальному ремонту и техническому перевооружению составила более 30 млн. рублей.

Конечно, кризис внес коррективы в наши планы, но развитие предприятия будет продолжаться и дальше. Все мы видим, как быстро изменяется мир вокруг нас, но меняться самим и соответствовать даже сегодняшнему дню так непросто, но это жизненно необходимо.

У нас еще немало нерешенных технических проблем, но, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что благодаря самоотверженной работе коллектива, нам по плечу решать сложнейшие задачи водоснабжения жителей Краснодарского края. Впереди у нас еще много амбиционных планов и профессиональных свершений.

Хочу поблагодарить каждого из сотрудников коллектива за ежедневный нелёгкий труд, за высокий профессионализм и самоотдачу. Дорогие коллеги искренне поздравляю вас с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов! И пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успех в том важном деле, которым вы занимаетесь!