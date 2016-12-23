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15 тысяч краснодарцев не смогут выехать за границу из-за неоплаченной коммуналки

Пятница, 23 декабря 2016 09:33
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— В числе применяемых нами действенных мер к должникам — блокировка банковских карт: все поступления на счет, в том числе зарплатные, автоматически перечисляются в счет погашения долга, — рассказывает пресс-секретарь УФССП Елена Лысечко. — На сегодня такие санкции ощущают на себе жители более чем 5000 квартир краевой столицы и в ближайшее время этот список ощутимо пополнится.

Еще 15 тысяч краснодарцев в ближайшее время из-за коммунальных долгов не смогут выехать за границу.

— На жителей почти 1300 квартир на общую сумму долга 67 миллионов в декабре будут поданы материалы в суд, — рассказывает начальник отдела по работе с должниками ГУК-Краснодар Наталья Фигель. — Неплательщики из других 3200 квартир (суммарный долг 115 миллионов), могут избежать судов. В ближайшие дни им будут отправлены копии заявлений в суд. Дальнейший ход им будет дан в случае неоплаты в течение 10 дней.

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