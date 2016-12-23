Проезд в сочинских «Ласточках» подорожает в новом году

С 1 января следующего года начнут действовать новые тарифы на проезд в электричках ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», в том числе на территории Большого Сочи.

Подорожает проезд в «Ласточках» на маршрутах: «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Туапсе — Имеретинский курорт — Туапсе», «Имеретинский курорт — Лазаревская — Имеретинский курорт», «Роза Хутор — Аэропорт Сочи — Роза Хутор», «Лазаревская — Аэропорт Сочи — Лазаревская», «Имеретинский курорт — Роза Хутор — Имеретинский курорт», «Сочи — Адлер — Сочи», «Горячий Ключ — Имеретинский курорт — Горячий Ключ». С 1 января тарифы увеличатся с 28 до 30 рублей за зону, а с 1 апреля — до 34 рублей.