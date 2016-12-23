В Краснодаре утвердили бюджет на 2017 год

Доходы муниципальной казны в 2017 году предусматриваются в сумме 22,3 млрд рублей. Расходы и доходы муниципальной казны на очередной финансовый год рассчитывались на основе прогноза социально-экономического развития Краснодара в 2017 году и динамики поступлений налоговых и неналоговых платежей за предыдущие годы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект местного бюджета на 2017 год учитывает все особенности налогового и бюджетного законодательства.

В соответствии с утвержденным на 30-м заседании городской Думы решением, доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в сумме 22,3 млрд рублей, из них собственные доходы бюджета — 14,2 млрд рублей, безвозмездные поступления из краевого бюджета — 8,1 млрд. Расходы городского бюджета в 2017 году составят 23,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 1,3 млрд рублей.

В 2017 году бюджет Краснодара сохранит свою социальную направленность. 59% всех доходов или 13,9 млрд рублей, будут направлены на финансирование разделов социальной сферы. В частности, на образование — 11,1 млрд рублей, на здравоохранение — 800 млн, на культуру — 700 млн, на социальную политику — 900 млн, на физическую культуру и спорт — 400 млн рублей.

Расходная часть городского бюджета составлена в программном формате — 86% расходов бюджета или 20,2 млрд рублей предусмотрены на 2017 год в рамках 23 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития города.

При этом на следующие три года проект городского бюджета рассчитывался со снижением уровня дефицита. В 2017 год дефицит составит 1,3 млрд рублей, в 2018 — 0,9 млрд, в 2019 — 0,4 млрд рублей.