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Из «Сочи Парка» в Красную Поляну пустили зимний маршрут автобусов

Пятница, 23 декабря 2016 09:35
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Специальный автобус, который будет курсировать по маршруту "Сочи Парк - Красная Поляна" и обратно начнёт работать уже сегодня. 

Точка отправления автобуса - отель "Богатырь". Остановки предусмотрены у горно-туристического центра ОАО «Газпром», у подъемника главной канатной дороги всесезонного курорта Горки Город и возле концертного зала Роза Холл курорта Роза Хутор. Цена поездки в одно направление составит 100 рублей. 

По данному маршруту будут ходить два автобуса 5 раз в день. Отправление первого из Сочи Парка- 08:00, с Розы Хутор - 10:00; отправление последнего из Сочи Парка - 19:00, с Розы Хутор - 20:30. 

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