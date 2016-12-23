Из «Сочи Парка» в Красную Поляну пустили зимний маршрут автобусов

Специальный автобус, который будет курсировать по маршруту "Сочи Парк - Красная Поляна" и обратно начнёт работать уже сегодня.

Точка отправления автобуса - отель "Богатырь". Остановки предусмотрены у горно-туристического центра ОАО «Газпром», у подъемника главной канатной дороги всесезонного курорта Горки Город и возле концертного зала Роза Холл курорта Роза Хутор. Цена поездки в одно направление составит 100 рублей.

По данному маршруту будут ходить два автобуса 5 раз в день. Отправление первого из Сочи Парка- 08:00, с Розы Хутор - 10:00; отправление последнего из Сочи Парка - 19:00, с Розы Хутор - 20:30.