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Жители Алеппо празднуют освобождение города: "Мы ждали этого 5 лет"

Пятница, 23 декабря 2016 09:41
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Дождливая погода и промозглый ветер — совсем не в таких условиях жители сирийского Алеппо привыкли праздновать свои торжества. Однако сегодня, в день, когда город был объявлен полностью свободным от присутствия вооруженных бандформирований, никакая стихия не может удержать людей от того, чтобы выйти на улицу и разделить с другими этот праздник — пожалуй, самый значимый в их жизни за последние пять лет.
В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков. Эта победа является стратегической и имеет переломное значение в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут начиная с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью газете "Аль-Ватан" отмечал, что восстановление контроля армии над Алеппо кардинально изменит ход боевых действий на всей территории арабской республики и станет сокрушающим ударов как по самим террористам, так и по тем, кто их поддерживает.

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