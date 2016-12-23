Жители Алеппо празднуют освобождение города: "Мы ждали этого 5 лет"

Дождливая погода и промозглый ветер — совсем не в таких условиях жители сирийского Алеппо привыкли праздновать свои торжества. Однако сегодня, в день, когда город был объявлен полностью свободным от присутствия вооруженных бандформирований, никакая стихия не может удержать людей от того, чтобы выйти на улицу и разделить с другими этот праздник — пожалуй, самый значимый в их жизни за последние пять лет.

В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков. Эта победа является стратегической и имеет переломное значение в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут начиная с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью газете "Аль-Ватан" отмечал, что восстановление контроля армии над Алеппо кардинально изменит ход боевых действий на всей территории арабской республики и станет сокрушающим ударов как по самим террористам, так и по тем, кто их поддерживает.