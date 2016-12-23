Эксперты назвали 60% выпущенных в России облигаций неликвидными

61,5% выпущенных в России облигаций не являются ликвидными, подсчитали в Национальном расчетном депозитарии (НРД)

Из 13 трлн руб. выпущенных в России облигаций бумаги на 8 трлн (61,5%) являются неликвидными. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Как отмечает издание, ранее на этой неделе первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что эти облигации в скором времени придется переоценить. Регулятор хочет отойти от практики, когда оценка малоликвидных облигаций производится на основе биржевых котировок, и рассчитывает заменить их данными о ликвидности из ценовых центров, которые создаются для справедливой оценки неликвидных бумаг, сказал Швецов на XII РЕПО-форуме.

«В международных стандартах отчетности первым критерием является не наличие или отсутствие биржевой котировки, а наличие или отсутствие активного рынка», — отмечал Швецов.

Экспертный совет ценового центра НРД (в совет входят банки, а также представители ЦБ) в настоящее время работает над формированием новой модели оценки малоликвидных облигаций, рассказал «Ведомостям» председатель совета Георгий Урютов. ​Рыночная цена будет рассчитываться с учетом концентрации активов и количества инвесторов, пояснил он. Так, если выпуск выкупает один или два участника, он будет признан неликвидным. Урютов отметил, что мнение о том, как считать ликвидность, поддержали все члены совета.

В случае, если рынок неактивен и инструмент неликвидный, то ценовой центр будет использовать как основу для определения справедливой стоимости вероятность дефолта. Разработка методики определения дефолта является основной задачей совета в начале следующего года, подчеркнул Урютов.

Свои методы оценки есть также у группы «Регион» и у центра оценки Cbonds, который, по словам одного из оценщиков, подал документы на аккредитацию в Центробанк. Оба центра отказались от комментариев изданию.