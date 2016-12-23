Город-курорт приглашает на Новогоднюю ярмарку 25 декабря

Торжество веселья и креатива ожидает участников этого события. Пройдет ярмарка в Парке 30-летия Победы и соберет самых талантливых и одаренных, смекалистых и веселых жителей Горячего Ключа. Организаторы стараются сделать все возможное, для того, чтобы праздник надолго запомнился горожанам. Удивлять, в первую очередь, будут дизайнерскими решениями. Здесь появится необычная фото-зона. Любителям «селфи» советуют очистить память своих телефонов! В качестве фона для снимков выступят необычные арт-объекты – символы Нового года. Чего только стоит огромные фигуры елочных игрушек! Такие места для снимков обустроят по всей территории парка. Стоит отметить, что сам парк, расположенный вдоль Лебединого озера, которое буквально вчера облюбовала огромная стая лебедей и уток, заслуживает отдельного внимания! Это одно из наиболее живописных мест в Горячем Ключе.

Праздничные гуляния начнутся с самого утра. Всех пришедших будут встречать веселые скоморохи, детям они раздадут леденцы на палочке. Форма лакомства, как можно догадаться, самая новогодняя – это будут красные петушки. Петушок, как символ наступающего года, Горячему Ключу близок – ведь только на нашей территории есть место географически и исторически, связанное с голосистым символом-2017 – скала Петушок!

Театрализованная программа, необычная ярмарка «хэндмэйд» продукции, вкусные угощения, горячий глинтвейн – все пройдет в необычном для Горячего Ключа формате! Приезжайте и убедитесь сами!

Пресс-служба администрации города Горячий Ключ