Международные резервы РФ резко сократились за неделю

Объем международных резервов РФ со 2 по 9 декабря 2016 года уменьшился на $8 млрд — с $387 млрд до $379 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

Неделей ранее резервы выросли на $1,7 млрд, до этого — сократились на $400 млн, еще ранее — на $3,7 млрд.

Как поясняет регулятор, международные резервы уменьшились за отчетный период «преимущественно вследствие отрицательной переоценки, а также предоставления банкам-резидентам средств по операциям «валютный своп».

В целом за минувший год международные резервы ЦБ «похудели» на 4,4% — с $385,460 млрд на 1 января 2015 года до $368,399 млрд на 1 января 2016 года.

Исторический минимум по резервам был зафиксирован 2 апреля 1999 года ($10,7 млрд), абсолютный максимум был достигнут 8 августа 2008 года ($598,1 млрд).