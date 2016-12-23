Торговая сеть "Табрис" и система ЕГАИС

В 2015 году правительством было приятно решение об организации единой государственной автоматизированной информационной системы в сфере розничной продажи продукции, содержащей этиловый спирт.

Все супермаркеты Табрис уже давно подключились к этой системе и осуществляют продажу алкогольной продукции, регистрируя ее в специальной программе.

Выгодами для покупателя от вступления сети супермаркетов "Табрис" в систему ЕГАИС является то, что они могут быть уверены в качестве продаваемой алкогольной продукции не только на словах. Суть подключения к системе состоит в том, что при продаже товара считывается не только штриховой код, нанесенный на все товары, но и отдельный код для алкогольной продукции. У каждой бутылки есть свой уникальный код, который не может быть зарегистрирован в системе несколько раз, что позволяет быть уверенным в легальности алкоголя. Таким образом, благодаря этому коду и программному обеспечению факт продажи алкоголя отражается в государственной системе учета.

Чек, получаемый после совершения покупки содержит специальный идентификатор, который подтверждает, что факт продажи зафиксирован в ЕГАИС. Покупатель может убедиться в этом, перейдя по ссылке или просканировав QR-код.

Необходимо отметить, что торговая сеть "Табрис" работает с такими официальными производителями алкогольной продукции как Moet Hennesy, Campari, Brown-Forman, Алкогольная Сибирская Группа, Синергия, а также напрямую со всеми кубанскими производителями. Это позволяет избежать продаж поддельной продукции.

Мы очень дорожим доверием наших покупателей и рады, что они могут убедиться в качестве и легальности нашей продукции.