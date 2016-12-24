В Краснодаре построили самую большую пряничную деревню в России

Она размещается на площади 3×3 м и состоит из 150 элементов, часть из которых двигается. Например, мимо пряничных домиков едет поезд, а на реке крутится ветряная мельница. Все элементы — дома, замок, церковь, мосты, елки, снеговики и карусели — изготовлены из имбирного теста, а ландшафт для пряничной деревни — из мастики.

В Краснодар приехали представители «Книги рекордов России», чтобы зафиксировать первую в стране пряничную деревню такого размера. Посмотреть на пряничную деревню можно будет до 31 января на территории краснодарского ТК «Центр города».