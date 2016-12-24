В Краснодаре начали курсировать новогодние трамваи

Пассажиры краснодарских трамваев едут в них с чувством приятного удивления.

Ведь управляет транспортом Дед Мороз, а билеты раздает его внучка Снегурочка.

Вагоны украшены снежинками и светящимися гирляндами. Два таких новогодних трамвая Западного депо курсировать по городу будут до 15 января. И попеременно обслуживать второй, третий, шестой, седьмой, одиннадцатый, пятнадцатый и двадцать первый маршруты.

Волшебный экипаж можно увидеть и на борту новых трамваев «Витязь» и «Метелица».