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В Краснодаре начали курсировать новогодние трамваи

Суббота, 24 декабря 2016 23:35
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Пассажиры краснодарских трамваев едут в них с чувством приятного удивления.
Ведь управляет транспортом Дед Мороз, а билеты раздает его внучка Снегурочка.
Вагоны украшены снежинками и светящимися гирляндами. Два таких новогодних трамвая Западного депо курсировать по городу будут до 15 января. И попеременно обслуживать второй, третий, шестой, седьмой, одиннадцатый, пятнадцатый и двадцать первый маршруты.
Волшебный экипаж можно увидеть и на борту новых трамваев «Витязь» и «Метелица».

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