Минобороны Польши запросило у России записи из самолета Качиньского

Министерство обороны Польши обратилось к властям России с запросом о немедленной передаче Варшаве записей из кабины пилотов Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, сообщает ведомство.

В пятницу президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ вернет Польше обломки самолета, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский. Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента.

По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: «Не могу, садиться нельзя». Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: «Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись».

Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.

«Министерство национальной обороны сегодня обратилось к властям Российской Федерации с требованием о немедленной передаче Польше записи разговоров в кабине пилотов Ту-154М. Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, власти России располагают текстом разговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен Польше», — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный.

На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.