По ОСАГО ущерб возместят ремонтом

Физическим лицам денежное возмещение по ОСАГО будет выплачиваться в случае тяжелых жизненных обстоятельств. Такие поправки ко второму чтению закона об ОСАГО согласовали Банк России и Минфин.

Напомним, что реформа предполагает, что страховщики по автогражданке будут возмещать ущерб не деньгами, а ремонтом. То есть направлять машины в сервис.

В соответствии с согласованными поправками это будет касаться только легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Для грузовиков, автобусов и юридических лиц нынешний порядок не изменится.

Автосервис потерпевший будет выбирать из списка, который предоставит страховая компания. Направление на ремонт должно выдаваться в течение 20 календарных дней после подачи заявления о страховом возмещении и осмотра автомобиля независимым экспертом.

Сами автосервисы должны будут соответствовать специальным требованиям, которые разработает Центробанк. Одно из главных условий - близкое расположение к месту пребывания пострадавшего. Еще одно условие - разумные сроки ремонта. Впрочем, автомобиль могут направить в сервис, который не соответствует требованиям. Но только с согласия автовладельца. Если автовладелец будет против, ему обязаны оплатить ущерб деньгами.

На денежное возмещение можно будет претендовать и в случае "тяжелых жизненных обстоятельств". Например, автовладелец погиб или получил травмы, после которых невозможно управлять машиной. Но такое решение будет принимать специальная комиссия при Российском союзе автостраховщиков, в которую войдут представители страховых компаний и организаций по защите прав потребителей. Оценить обстоятельства она должна в течение 60 дней.

Напомним, что, согласно проекту, деньги можно будет получить и в том случае, если ущерб превышает лимит по ОСАГО. Сейчас это 400 тысяч рублей.

Но необходимо учитывать, что при денежной компенсации будет учитываться износ автомобиля. При ремонте износ не будет учитываться.

Предполагается, что второе чтение законопроекта состоится 10 января. Если поправки будут приняты, то вступят в силу они 1 марта.