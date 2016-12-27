Новый Бургомистр к новому сезону

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина получила новую должность. Гимнастка стала бургомистром крупнейшего горного курорта Сочи – «Роза Хутор». Выборы необычного руководителя уже стали традицией олимпийской столицы при старте нового зимнего сезона. В разные годы почетную должность занимали Владислав Третьяк, Николай Валуев, Светлана Журова, Александр Носик. На этот раз Светлане Хоркиной удалось обойти певца Олега Газманова и актрису Аллу Довлатову.

- Я очень счастлива стать традицией «Роза Хутор». Два года назад я была послом зимних Олимпийских игр в Сочи. Видела, как строился этот курорт. Я горжусь этим, горжусь своей страной, которая провела самую лучшую в мире Олимпиаду. Поэтому с радостью приняла предложение баллотироваться на должность бургомистра «Роза Хутор» и очень рада, что многие проголосовали за меня. В этом году наша страна впервые примет Всемирные военные игры, и хочу пригласить всех любителей спорта приехать в Сочи, прийти на олимпийские объекты, поддержать наших спортсменов, - поделилась олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Спортсменка рассказала, что сама каждый год проводит зимние праздники, катаясь на лыжах со своей семьей. Для всех гостей «Роза Хутор» Светлана Хоркина пообещала зарядку с чемпионом, хороших каникул и много снега.

- Погода в этом году позволила нам открыть катание раньше намеченного праздника. На трассах много снега, это обещает нам хороший и интересный сезон, - рассказал заместитель генерального директора компании «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

К зиме горный курорт подготовил для всех любителей активного отдыха множество новинок. На комплексе начали работать три дополнительных подъемника, протяженность трасс возросла до 94 километров. Благодаря этому пропускная способность курорта увеличилась в два раза до 20 тысяч человек в день. Специально для удобства горнолыжников и сноубордистов на «Роза Хутор» появилась новая бесплатная парковка. Рассчитанная на 800 машиномест, она расположена на высоте 960 метров над уровнем прямо возле горнолыжных трасс. Созданы новые отели – число мест размещения сегодня превышает шесть тысяч. Появилась гостиница для семейного отдыха, оборудованная всем необходимым для комфортного отдыха с маленькими детьми.

- В этом сезоне на курорте увеличилось количество точек питания – в прошлом году их было около тридцати, сейчас эта цифра возросла на десяток, - отметила, директор по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Ольга Филиппенкова.

Ждут на «Роза Хутор» в этом году не только российских путешественников, но и гостей из Германии. Курорт организовал прямые рейсы по маршруту «Берлин-Сочи». Привлечению иностранных туристов поможет программа сотрудничества с австрийским Китцбюэлем. Благодаря

ей горнолыжники и сноубордисты могут приобретать ски-пассы со значительными скидками. Специально для гостей из Поднебесной на «Роза Хутор» открываются рестораны китайской кухни, а в гостиницах реализуется программа «чайна-френдли».

Ирина СИЗОВА