В горах Кубани возможен сход лавин

С 26 по 27 декабря в горах Краснодарского края действует экстренное предупреждение по лавиноопасности. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в горных районах края, кроме горных районов Сочи, выше 1500 метров возможен сход лавин. Жителей и гостей края просят соблюдать меры предосторожности.

В случае ЧС звонить по номерам «01», «101» или по телефону доверия 8 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.