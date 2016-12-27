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Более 6,5 тысяч жителей Кубани заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю

Вторник, 27 декабря 2016 10:06
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Только за прошлую неделю в Краснодарском крае чихать и кашлять по причине заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями стали 6,6 тысяч кубанцев. Из них 2,3 тысячи — дети до 14 лет. Больше всего заболевших — в Краснодаре, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевого Роспотребнадзора.

В Краснодаре заболели около 4 тысяч человек, в том числе — 1,1 тысяч детей до 14 лет.

Были сделаны лаболаторные обследования 256 кубанцев: в 27 случаях врачи диагностировали грипп А (Н3N2) и в трех случаях — грипп В. Все заболевшие не были привиты против сезонного гриппа.

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