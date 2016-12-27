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Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения

Вторник, 27 декабря 2016 10:11
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Избранный президент США Дональд Трамп выразил сожаления в связи с тем, что Организация Объединенных Наций в ее нынешнем виде, по его мнению, совершенно не реализует заложенный в ней потенциал. Об этом политик заявил в понедельник в своем твитере.
«У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль,» — написал он.
Трамп и раньше критиковал деятельность ООН, в частности, после того, как Совбез принял резолюцию, признающую незаконными израильские поселения на палестинских территориях. Тогда он пообещал организации большие перемены после своей инаугурации, не уточнив, в чем они будут заключаться.

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