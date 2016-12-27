Временное прекращение подачи воды в ст. Тамань, пос. Приморский

В связи с проведением работ ООО «Газсервис» по устранению утечки на участке магистрального водовода В-17 на ПК-143 по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» после выноса участка магистрального водовода ООО «Газсервис» по договору строительно-монтажных работ с ООО УК «Трансюжстрой» в соответствии с согласованным проектом 1008-4633-00-191-02-НВ, разработанным на основании ТУ №236 от 07.04.2015 года с 09.00 часов до 21.00 часов 28 декабря 2016 года будет прекращена подача воды потребителям ст. Тамань и пос. Приморский.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства.