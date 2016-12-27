На Кубани в день траура отменили спектакли и концерты

В связи с трауром по погибшим в авиационной катастрофе отменили развлекательные мероприятия в Краснодарском крае. Об этом сообщили местные средства массовой информации.

Отмечается, что на двадцать седьмое декабря текущего года перенесен был показ детского спектакля «Щелкунчик», сообщили в группе КТО «Премьера». Все купленные на двадцать шестое декабря билеты останутся действительными.

Помимо всего прочего, в связи с трауром на Театральной площади Краснодара отключены все аттракционы, а украшенные к новогодним праздникам трамваи будут курсировать с выключенными гирляндами.