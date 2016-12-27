Инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,6%

Потребительская инфляция в России по итогам текущего года составит 5,6%. Такая прогноз содержится в оперативном мониторинге Минэкономразвития (МЭР) РФ.

«По итогам 2016 года потребительская инфляция, по оценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса», — отмечается в документе.

Как констатируют в министерстве, инфляция в ноябре «сохранилась практически на уровне октября и составила 0,44% (в октябре — 0,43%). Второй месяц подряд основной вклад в усиление инфляции вносит рост цен на продовольственные товары, обусловленный действиями сезонных факторов. В секторе непродовольственных товаров рост цен, напротив, замедляется с октября. Снижение цен на услуги, наблюдаемое в октябре, остановилось», — указывают в МЭР.

В ноябре, подчеркивается в мониторинге, «прирост цен нулевой», а «в годовом выражении инфляция продолжает стабильно снижаться с июля текущего года — с 7,5% в июне до 5,8% в ноябре».

«С начала года прирост потребительских цен сохраняется на минимальных уровнях. За период с января по 12 декабря 2016 года инфляция составила 5,2%, годом ранее — 12,5 процента», — добавляют в министерстве.

По данным Росстата, потребительские цены в РФ за период с 13 по 19 декабря повысились на 0,1%, как и на трех предыдущих неделях. С начала текущего месяца потребительские цены поднялись на 0,3%, в целом с начала года выросли на 5,3%.

Как напоминает ведомство, в прошлом году инфляция достигла за декабрь 0,8%, с начала года — 12,9%.

По итогам 2015 года инфляция в России составила 12,9%, тогда как в 2014 году потребительские цены повысились на 11,4%.