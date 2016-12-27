«Краснодар Водоканал» готов к работе в праздничные дни

В Новогодние праздники «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») готов к повышенным нагрузкам на систему водоснабжения, которые отмечаются в период с 31 декабря по 7 января.

31 декабря, с восьми утра до девяти часов вечера в городе отмечается пик водопотребления. Краснодарцам, активно готовящимся к торжествам, накануне праздников требуется воды больше, чем обычно. Расход в это время возрастает на 8-10 тысяч кубометров воды.

Ежесуточно в ночное время водопроводные станции накапливают в резервуарах чистую воду. К 8-ми утра 31 декабря запас воды должен составлять около 300 тысяч кубометров. Данным количеством воды краснодарский водоканал способен обеспечить город даже в пиковые нагрузки на водопроводную сеть.

«Чтобы наши абоненты во время новогодних каникул не ощутили никаких неудобств, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов, - перед праздниками нами проведен комплекс мероприятий по проверке оборудования, сформированы дежурные аварийные бригады, укомплектован аварийный запас материалов и прочее. Все заявки, принятые в эти дни диспетчерской Водоканала, будут выполняться как можно более оперативно, чтобы ничего не омрачило праздники горожан».

В новогоднюю ночь на дежурстве будут находиться 14 аварийных бригад Водоканала, готовые выехать по вызову для обеспечения стабильного водоснабжение или водоотведения жителей города.

В случаях аварийных ситуаций необходимо обращаться по телефонам информационно-справочной службы и диспетчерской службы Водоканала: (861) 217-03-33 и (861) 220-28-38