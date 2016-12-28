Расшифровку черных ящиков планируют получить уже в пятницу

Бортовой самописец обнаружили под кабиной лайнера. Его уже извлекли из воды. Внешне он не пострадал. Расшифровывать данные самописца будут в институте ВВС в Подмосковье. Еще два черных ящика пока не обнаружены.

Поиски погибших в авиакатастрофе продолжаются. По официальным данным Минобороны РФ к утру 27 декабря найдены 12 тел и 156 фрагментов. Одного пассажира уже опознали родные.

В поисково-спасательной операции участвуют более трех тысяч человек, 4 десятка кораблей и катеров, авиация. Между тем Минобороны РФ приостановило полеты военных Ту-154 до окончания расследования причин катастрофы.

Приоритетной версией считается попадание постороннего предмета в двигатель авиалайнера. Не исключают и возможную ошибку пилотов, из-за которой самолет потерял высоту и, задев хвостом поверхность воды, разрушился и затонул. Погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.